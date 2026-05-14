La noticia de que BTS será parte del histórico primer show de medio tiempo del Mundial de Fútbol ha sorprendido a todos, incluso a los miembros del grupo surcoreano de K-Pop. A través de un divertido video se confirmó la participación de Bangtan, quienes tuvieron una singular reacción a su convocatoria.

El video compartido en las redes sociales de la FIFA tiene como protagonistas al cantante Chris Martin, líder de Coldplay, y a los integrantes de Plaza Sésamo: Elmo y el Comegalletas. Ambos aparecen buscando a los artistas ideales para el histórico momento.

En medio de su búsqueda de artistas, al popular ‘Come galletas’ propone a BTS como invitados para la histórica presentación. “¿Qué opinan de BTS? Me encanta su canción “Butter”, es también un ingrediente de las galletas”, dice ante la sorpresa de Chris Martin y Elmo.

Acto seguido, el líder de Coldplay señala que es una gran idea contar con BTS, pero no sabe como contactarlos. Inmediatamente, Elmo saca su teléfono y llama a los integrantes de Bangtan, quienes se muestran sonrientes y confirman su participación.

“Hola Elmo, hola Chris, hola Cookie”, dicen los miembros de BTS. “V, RM, Suga, J-hope, Jimin, Jungkook y Jin. Elmo y yo nos preguntábamos si querían acompañarnos el 19 de julio”, responde Chris Martin.

“Ahí estaremos, seguro, Chris”, es la breve, pero contundente respuesta de los integrantes de BTS ante la propuesta de presentarse en el primer half time de la historia del Mundial de Fútbol.

BTS se presentará en el primer medio tiempo de la historia en el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Captura de video de Instagram / @coldplay)

La final del Mundial 2026 se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será el cierre de una edición histórica organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Además, será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y un total de 104 partidos, ampliando el formato tradicional del torneo.