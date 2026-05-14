Resumen

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BTS y su reacción tras confirmarse que cantarán en la final del Mundial 2026. (Foto: Composición -captura de video de Instagram / @bts.bighitofficial)
BTS y su reacción tras confirmarse que cantarán en la final del Mundial 2026. (Foto: Composición -captura de video de Instagram / @bts.bighitofficial)
Por Redacción EC

La noticia de que BTS será parte del histórico primer show de medio tiempo del Mundial de Fútbol ha sorprendido a todos, incluso a los miembros del grupo surcoreano de K-Pop. A través de un divertido video se confirmó la participación de Bangtan, quienes tuvieron una singular reacción a su convocatoria.

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