Los integrantes de BTS volvieron a captar la atención mundial, pero esta vez lejos de los escenarios. Suga, Jimin, Jin y Jungkook fueron vistos en la histórica Arena México disfrutando de una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), uno de los espectáculos deportivos más tradicionales de México.

La presencia de los artistas surcoreanos generó una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de videos y fotografías se viralizaron en pocas horas. Los integrantes de la popular banda de K-pop fueron captados disfrutando cada combate desde la primera fila, interactuando incluso con el público y los luchadores.

LEE MÁS: BTS visita el Palacio Nacional en México y se reúne con Claudia Sheinbaum

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió durante el combate entre los luchadores mexicanos Místico y Titán frente a Ángel de Oro y Bárbaro Cavernario. Los integrantes de BTS reaccionaron emocionados a las maniobras en el ring y no ocultaron su sorpresa ante la intensidad del espectáculo de lucha libre mexicana.

BTS vivió un momento singular durante función de Lucha Libre en México. (Foto: Instagram / @j.m)

Tras el combate, varios luchadores entregaron máscaras tradicionales a los cantantes coreanos como símbolo de bienvenida y admiración. Jimin incluso posó con una máscara inspirada en Místico, considerado una de las máximas figuras actuales de la lucha libre mexicana. El gesto fue muy celebrado en redes sociales.

Cabe resaltar que la visita de BTS a la Arena México ocurrió en medio de su estadía en Ciudad de México, donde la agrupación viene realizando conciertos con entradas agotadas como parte de su gira internacional.

CONOCE MÁS: Presidenta de México recibió al grupo surcoreano BTS en el Palacio Nacional

El Consejo Mundial de Lucha Libre es considerado la empresa de lucha libre profesional más antigua del mundo en actividad y tiene como sede principal la Arena México, conocida como “La Catedral de la Lucha Libre”.

MÉXICO SUPERANDO A LA IA



BTS en la lucha libre junto al místico 🇲🇽



📸 mauriciolima1998 pic.twitter.com/t4GuKd7OCl — Indie 505 (@Indie5051) May 9, 2026

La presencia de los integrantes de BTS en una función de lucha libre no solo sorprendió a los fans mexicanos, sino también a todos los integrantes del ARMY latino, quienes esperan que se repliquen actividades similares en todos los países que visiten durante su gira mundial, la cual incluye tres fechas en Perú.