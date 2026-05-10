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BTS vivió un momento singular durante función de Lucha Libre en México. (Foto: Instagram / @thv)
BTS vivió un momento singular durante función de Lucha Libre en México. (Foto: Instagram / @thv)
Por Redacción EC

Los integrantes de BTS volvieron a captar la atención mundial, pero esta vez lejos de los escenarios. Suga, Jimin, Jin y Jungkook fueron vistos en la histórica Arena México disfrutando de una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), uno de los espectáculos deportivos más tradicionales de México.

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