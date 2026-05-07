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Resumen

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Ser fan de un artista o grupo como BTS va más allá de la música: es una experiencia emocional que puede sentirse tan cercana como real.
Ser fan de un artista o grupo como BTS va más allá de la música: es una experiencia emocional que puede sentirse tan cercana como real.
/ FREDERIC J. BROWN
Por Milenka Duarte

Ser fan es, en muchos sentidos, una de las experiencias más emocionantes que existen. Es conectar con esa canción que parece perfectamente escrita para uno, esperar con ilusión cada lanzamiento o sentir que ese artista que tanto admiramos nos acompaña incluso en los días más difíciles.

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