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Resumen

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¿Hasta que edad es normal chuparse el dedo? (Foto: iStock)
¿Hasta que edad es normal chuparse el dedo? (Foto: iStock)
/ JLBarranco
Por Milenka Duarte

¿Tu hijo está en esa etapa en la que sigue chupándose el dedo? Al principio parece algo inofensivo, hasta te resulta un gesto tierno. Y es que cuando hablas con otros padres, la gran mayoría te dice lo mismo: “no te preocupes, es normal” o “ya se le pasará solo”.

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