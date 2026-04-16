¿Tu hijo está en esa etapa en la que sigue chupándose el dedo? Al principio parece algo inofensivo, hasta te resulta un gesto tierno. Y es que cuando hablas con otros padres, la gran mayoría te dice lo mismo: “no te preocupes, es normal” o “ya se le pasará solo”.

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Pero cuando los meses pasan y el hábito continúa—incluso durante el día o sin que el niño se dé cuenta—, empiezan las dudas: ¿realmente es normal o debería preocuparme?

Lo que hay detrás del hábito de chuparse el dedo en la infancia

Chuparse el dedo es uno de los hábitos más comunes en la infancia, incluso es un comportamiento biológico y a su vez, emocional.

En un inicio, como explicó Erick Olivera, pediatra de la Clínica Ricardo Palma a Somos, este hábito responde a un reflejo innato, pues incluso antes de nacer, los bebés ya practican la succión como parte de su preparación para la alimentación, lo que se le conoce como “succión no nutritiva”.

Sin embargo, su función va más allá de lo físico, ya que este simple hábito les brinda calma, seguridad y les ayuda a relajarse. Por eso, es muy común observar este comportamiento cuando el niño está cansado, aburrido o necesita consuelo, e incluso como una forma de conciliar el sueño.

“Aunque no todos los niños pasan por esta etapa, sí es bastante frecuente. Hay algunos más propensos, especialmente aquellos con mayor necesidad de succión o que buscan constantemente autorregularse. También puede observarse en niños que han usado menos el chupón o que han tenido menos tiempo de lactancia exclusiva”, precisó el pediatra.

Entonces, ¿cuándo deja de ser algo normal? Según Anne Clemons, dentista de Cleveland Clinic, este hábito es esperable hasta los 2 y 4 años aproximadamente, y en muchos casos desaparece por sí solo. No obstante, la preocupación surge cuando continúa después de que comienzan a salir los dientes permanentes.

Las señales de que chuparse el dedo ya no es una fase normal

Si bien este comportamiento es una forma en la que los niños manejan algunas emociones difíciles, como advirtió la pediatra Irismar Del Moral, de Sanitas Consultorios Médicos, deja de ser normal cuando se vuelve automático y repetitivo, incluso sin que el niño sea consciente, funcionando más como una respuesta constante frente a la ansiedad.

Este hábito infantil no es casual, ya que responde a un reflejo biológico de succión y a una necesidad emocional de seguridad y calma.

“En este tipo de comportamientos, el contexto es importantísimo. No es lo mismo que ocurra solo al dormir que durante el día. Si el niño se chupa el dedo únicamente al descansar, suele ser un hábito de consuelo. Pero si lo hace con frecuencia mientras está despierto, puede estar relacionado con el aburrimiento, el estrés, la ansiedad o una necesidad constante de atención, lo cual podría tener un trasfondo emocional más serio”.

Por eso, además de observar la frecuencia, la intensidad con la que se ejerce la succión es clave, ya que puede afectar directamente al desarrollo de la boca.

Sin embargo, hay un punto en el que este hábito deja de ser inofensivo y empieza a aparecer señales de alerta. Sobre ese aspecto María Barrios, pediatra de SANNA Chacarilla, indicó algunos de los signos más importante a tener en cuenta:

Mordida abierta,es decir, cuando los dientes no logran cerrarse correctamente.

Deformación del paladar por la presión constante.

Posición anómala de la lengua.

Alteraciones en el lenguaje.

Irritación persistente en el dedo succionado.

Cuando el hábito interfiere con sus actividades diarias.

Esto es lo que podría ocurrirle a tu hijo si no deja de chuparse el dedo

Cuando el hábito de chuparse el dedo se mantiene más allá de los 4 o 5 años, puede empezar a tener consecuencias reales en la salud infantil.

A corto plazo, la doctora Barrios señaló que es frecuente que aparezca irritación en la piel del dedo debido a la succión constante, así como también un mayor riesgo de infecciones por las bacterias que se encuentran en las manos.

Mientras que, con el tiempo, el impacto puede ser más significativo. Entre las principales consecuencias se encuentran la maloclusión dental, la hipoplasia del maxilar superior, la protrusión de los incisivos y las alteraciones en la deglución.

“Cuando el hábito ya está afectando la dentadura o el desarrollo oral, suelen aparecer señales visibles que no conviene pasar por alto. Signos como dientes frontales salientes o apiñamiento dental, indican que la succión prolongada ya está alterando la estructura de la boca. Además, la respiración por la boca —otro indicador frecuente— no solo refleja un desequilibrio en la posición de la lengua y los dientes, sino que también puede aumentar el riesgo de caries, gingivitis y mal aliento”, destacó la dentista Anne Clemons.

Aunque suele ser normal hasta los 2 a 4 años, su persistencia puede encender alertas en el desarrollo del niño y llegar a afectar la dentadura, el paladar y hasta el lenguaje.

Asimismo, mantener este comportamiento puede producir trastornos del habla. Tal como resaltó Barrios, los cambios en la posición de los dientes, la lengua y el paladar pueden dificultar la pronunciación de ciertos fonemas como la “t”, la “d” o la “l”, dando lugar a dislalias.

Entonces, ¿es mejor que use chupón?

A diferencia de lo que muchos padres puedan pensar: no es lo mismo chuparse el dedo que el chupón. Aunque ambos hábitos pueden parecer similares, sus efectos no siempre lo son. Cuando se prolongan más allá de los 2 o 3 años, tanto el uso del chupón como chuparse el dedo pueden provocar todas las consecuencias previamente mencionadas. Sin embargo, la diferencia está en la intensidad y el control del hábito.

“Chuparse el dedo suele ejercer una presión más fuerte y constante sobre el paladar y los dientes, lo que puede llegar a deformar el hueso de forma más severa con el paso del tiempo. Además, a diferencia del chupón —que los padres pueden retirar cuando lo consideran necesario—, este hábito depende directamente del niño, lo que hace que sea más difícil de eliminar”, sostuvo la doctora Del Moral.

La forma más efectiva para que tu hijo deje de chuparse el dedo

Más que prohibir el hábito, es importante entender que muchas veces cumple una función de consuelo ante el cansancio, el estrés o el aburrimiento.

Según la doctora Del Moral una de las estrategias más efectivas es el refuerzo positivo: reconocer y elogiar los momentos en que el niño no se chupa el dedo. Este pequeño cambio de enfoque no solo refuerza la conducta deseada, sino que también evita generar ansiedad o frustración.

También es clave observar cuándo aparece el hábito, ya que muchos niños recurren a él como un recurso emocional. Identificar estos momentos permite anticiparse y ofrecer alternativas —como distracción, cercanía o una rutina calmante— antes de que surja la necesidad.

La clave no está en prohibirlo de golpe, sino en acompañar al niño con paciencia, refuerzo positivo y estrategias adecuadas.

En niños mayores, involucrarlos activamente puede marcar una gran diferencia. Darles un rol en el proceso, ya sea a través de calendarios de estrellas, metas simples o pequeños acuerdos, aumenta su motivación y sentido de logro. Este enfoque facilita a su vez, un cambio progresivo y reduce la ansiedad asociada al hábito.

Además, existen herramientas que pueden acompañar este proceso de forma respetuosa, como los objetos de apego (peluches o mantas), las rutinas de sueño estables o el uso de curitas en el dedo como recordatorio. Para el especialista Erick Olivera, estos recursos no deben verse como castigos, sino como apoyos que ayudan al niño a generar seguridad y nuevos hábitos.

Sin embargo, tan importante como saber qué hacer es evitar algunos errores comunes. En este sentido, la pediatra María Barrios advirtió que ciertas prácticas pueden empeorar la situación en lugar de resolverla, como:

Forzar la interrupción demasiado pronto: Muchos niños abandonan el hábito por sí solos entre los 2 y 4 años, por lo que presionarlos antes de que estén listos puede generar ansiedad.

Muchos niños abandonan el hábito por sí solos entre los 2 y 4 años, por lo que presionarlos antes de que estén listos puede generar ansiedad. Ignorar la causa emocional: Chuparse el dedo es un mecanismo de consuelo ante el miedo, estrés, aburrimiento o sueño.

Chuparse el dedo es un mecanismo de consuelo ante el miedo, estrés, aburrimiento o sueño. Falta de constancia: Permitir que se chupe el dedo a veces y otras no, confunde al niño.

Permitir que se chupe el dedo a veces y otras no, confunde al niño. Prohibir drásticamente: Prohibir sin ofrecer alternativas reconfortantes dificulta el abandono.

Prohibir sin ofrecer alternativas reconfortantes dificulta el abandono. Usar palabras fuertes, burlas o castigos: Estas pueden alterar al niño y empeorar el hábito, generando inseguridad, estrés y ansiedad.

¿Cuánto tiempo tarda un niño en dejar de chuparse el dedo?

En cuanto al tiempo, no existe una regla única. En los casos más leves, el proceso puede tomar solo días o semanas. Sin embargo, cuando intervienen factores emocionales o sensoriales, la transición puede extenderse por varias semanas o incluso meses.

“Más allá de la duración, lo que realmente determina el éxito es el enfoque. La paciencia de los padres, la constancia en las estrategias y el respeto por el ritmo del niño son fundamentales. En aquellos casos donde el hábito persiste o genera preocupación, el acompañamiento de un especialista puede ser de gran ayuda. Un pediatra, un odontopediatra o un psicólogo infantil pueden orientar a la familia y ofrecer herramientas adaptadas a cada situación”, subrayó la experta de SANNA.

Con empatía, acompañamiento y consistencia, este proceso no solo es posible, sino que también puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la seguridad emocional del niño.