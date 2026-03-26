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Resumen

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¿Sabes reconocer las señales de que tu cerebro no está recibiendo la energía y los nutrientes que necesita? (Foto: iStock)
¿Sabes reconocer las señales de que tu cerebro no está recibiendo la energía y los nutrientes que necesita? (Foto: iStock)
/ Antonio Diaz
Por Milenka Duarte

¿Te cuesta concentrarte, te distraes con facilidad o sientes que tu mente funciona más lento de lo normal? No es falta de disciplina ni necesariamente estrés, sino esa sensación difusa—pero cada vez más frecuente— de tener la cabeza “nublada.”

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