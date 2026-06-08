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Tras cierre del voto en el exterior, inició traslado del material electoral hacia la ONPE. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
Tras cierre del voto en el exterior, inició traslado del material electoral hacia la ONPE. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
Por Redacción EC

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el extranjero culminó sin incidentes y con el escrutinio completo de todas las mesas instaladas fuera del país. Tras finalizar la jornada electoral, inició el traslado del material desde los 219 locales de votación habilitados en distintas partes del mundo hacia Perú.

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