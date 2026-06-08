La
en el extranjero culminó sin incidentes y con el escrutinio completo de segunda vuelta de las elecciones presidenciales . Tras finalizar la jornada electoral, inició el traslado del material desde los 219 locales de votación habilitados en distintas partes del mundo hacia Perú. todas las mesas instaladas fuera del país
Según informó la
, este proceso ya se encuentra en marcha y Cancillería concluirá el miércoles 10 de junio.
Comenzó el envío del material electoral al Perú tras culminar votación de peruanos en el extranjero. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
Todo el material será remitido directamente a la
, entidad encargada de continuar con las etapas correspondientes del proceso electoral. Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)
La
concluyó con normalidad y fluidez gracias al trabajo coordinado entre las oficinas consulares y las autoridades electorales. jornada electoral en los países del mundo PUEDES VER: Elecciones Perú 2026: Resultados ONPE al 99.684% de la segunda vuelta de Tumbes y conteo oficial de votos en vivo
En total, se logró completar el
escrutinio del 100 % de las 2.506 mesas de sufragio instaladas en el exterior, sin registrarse incidentes durante el desarrollo de la jornada.
Además, el proceso culminó oficialmente tras finalizar el conteo de actas en todas las sedes consulares.
Material electoral del extranjero ya viaja al Perú tras jornada sin incidentes en 219 locales de votación. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
La votación para los peruanos residentes fuera del país se realizó en 219 locales de votación distribuidos en 73 países, bajo la coordinación de 119 oficinas consulares.
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Como parte del proceso, se aplicó la fusión de 490 mesas de sufragio,
, medida que se ejecutó conforme a la normativa electoral vigente. principalmente en ciudades de Europa y Estados Unidos
Asimismo, las sedes consulares exhibieron copias de las actas electorales, cumpliendo con lo establecido por la Ley Orgánica de Elecciones y garantizando transparencia para la comunidad peruana interesada.
Inicia llegada del material electoral del extranjero: votación de peruanos cerró con 100 % de mesas escrutadas. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores
El despliegue logístico desarrollado por la
Cancillería permitió garantizar el derecho al voto de miles de peruanos residentes en el exterior.
Desde la institución destacaron la labor realizada por funcionarios consulares y el apoyo de centenares de voluntarios que participaron durante la jornada electoral, permitiendo que los connacionales acudieran a las urnas para cumplir con su deber cívico.
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