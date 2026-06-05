El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, dijo que el compromiso de su sector es garantizar que la segunda vuelta electoral en el extranjero se desarrolle con normalidad. El canciller enfatizó que la prioridad absoluta de la gestión es asegurar que “ninguna mesa de votación se quede sin abrir” para recibir a los electores peruanos residentes fuera del país.

“Nuestra prioridad es que ninguna mesa se quede sin abrir. Eso es lo que deseamos, se ha instruido y lo que todos los consulados tienen tienen previsto. Por eso se ha llamado a los miembros de mesa sorteados, se tiene personal voluntario en casos no vaya, todo esto se ha previsto para asegurar esta segunda vuelta que sea ágil y que se cumpla todo el proceso”, comentó.

Estas declaraciones fueron brindadas durante la supervisión de las instalaciones del Centro de Monitoreo de Votación en el Exterior, ubicado en la sede de la Cancillería de la República. Según explicó el ministro, este espacio ha sido diseñado para dotar de asistencia y respuesta inmediata a las diversas oficinas consulares durante toda la jornada.

Para cumplir con el objetivo de apertura total, los consulados peruanos han previsto el uso de personal voluntario en caso de que los miembros de mesa titulares no se presenten a cumplir su deber. El canciller indicó que estas medidas buscan que el proceso sea ágil y se cumpla rigurosamente con el cronograma establecido.

Pareja también destacó la relevancia de la campaña institucional “Tu voto cruza fronteras”, la cual ha difundido mensajes sobre la importancia de la participación ciudadana para el futuro del país. El titular de Relaciones Exteriores señaló que se están realizando todos los esfuerzos técnicos para que el sufragio transcurra de la mejor manera posible.

“Los primero reportes llegarán de Oceanía y Asia pues el proceso electoral empieza el domingo en Nueva Zelandia, pero serán las 14 horas del día sábado en hora peruana en Lima. Mañana podremos desde la tarde ver la votación en Nueva Zelandia”, recordó.

El Centro de Monitoreo operará de forma ininterrumpida las 24 horas del día, en cuatro turnos de trabajo, desde el sábado al mediodía hasta el cierre oficial de la jornada. Este sistema permitirá recibir información en tiempo real sobre la instalación de las mesas, el avance del escrutinio y cualquier contingencia registrada.

En paralelo, se informó que alrededor de 45,000 efectivos de las Fuerzas Armadas han sido desplegados en todo el territorio nacional para resguardar la seguridad de los comicios. Estas acciones conjuntas, tanto en el Perú como en el extranjero, apuntan a garantizar un proceso electoral transparente y seguro para todos los ciudadanos.