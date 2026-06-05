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Carlos Pareja aseguró que hay medidas para facilitar el voto en el extranjero. (Foto: Andina)
Carlos Pareja aseguró que hay medidas para facilitar el voto en el extranjero. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, dijo que el compromiso de su sector es garantizar que la segunda vuelta electoral en el extranjero se desarrolle con normalidad. El canciller enfatizó que la prioridad absoluta de la gestión es asegurar que “ninguna mesa de votación se quede sin abrir” para recibir a los electores peruanos residentes fuera del país.

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