Mientras miles de ciudadanos acudían este domingo a las urnas para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una inusual escena llamó la atención de los votantes en el distrito de Tiabaya, en Arequipa. Un agricultor llegó a las inmediaciones de su local de votación acompañado de un toro de pelea de 900 kilos, generando sorpresa y curiosidad entre quienes asistían a sufragar.

El protagonista fue Bandolista Curaleño, un astado de cuatro años criado para las tradicionales peleas de toros, una práctica costumbrista que se mantiene vigente en diversos distritos de la región. Su presencia motivó que decenas de personas se acercaran para fotografiarse con el animal y conocer más sobre esta actividad vinculada a la identidad cultural de la campiña arequipeña.

Bandolista Curaleño, el toro que se robó las miradas durante la jornada electoral en Arequipa. (Foto: Captura/América Noticias)

El propietario del toro, Jackson Segovia, explicó que decidió llevar al animal durante uno de sus recorridos habituales luego de emitir su voto en el colegio Carlos José Echevarry.

Segovia indicó que la tradición de las peleas de toros continúa vigente en localidades como Characato, Yarabamba, Paucarpata, Socabaya y otros distritos de Arequipa, donde estas actividades forman parte de festividades y celebraciones populares.

Asimismo, explicó que Bandolista Curaleño no permanece encerrado de manera permanente en un corral, ya que cumple una rutina especial de preparación orientada a futuras competencias. Entre las actividades que realiza figuran los paseos por espacios urbanos, una práctica que permite que el animal se familiarice con distintos entornos.

Toro de pelea sorprende a electores en local de votación de Tiabaya. (Foto: Captura/América Noticias)

Según detalló, este proceso es conocido entre los criadores como “desestresar” al toro y busca que pueda adaptarse tanto a escenarios rurales como urbanos.

“La cualidad es que se adapte a cualquier ambiente. En el campo convive con otros animales y también debe aprender a desenvolverse en la ciudad, con el ruido de los carros”, comentó.

La presencia del imponente astado se convirtió en una de las imágenes más llamativas de la jornada electoral en Arequipa, mientras el país permanece a la espera de los resultados oficiales del proceso electoral.