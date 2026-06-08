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Agricultor exhibe toro de pelea tras votar en Arequipa. (Foto: Captura/América Noticias)
Agricultor exhibe toro de pelea tras votar en Arequipa. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

Mientras miles de ciudadanos acudían este domingo a las urnas para participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, una inusual escena llamó la atención de los votantes en el distrito de Tiabaya, en Arequipa. Un agricultor llegó a las inmediaciones de su local de votación acompañado de un toro de pelea de 900 kilos, generando sorpresa y curiosidad entre quienes asistían a sufragar.

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