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Resumen

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La jornada electoral de la segunda vuelta presidencial se inició desde tempranas horas con la instalación de mesas de sufragio en todo el país y en las oficinas consulares habilitadas en el extranjero. Sin embargo, conforme avanzaron las horas comenzaron a reportarse diversas incidencias en centros de votación de Lima y regiones, principalmente relacionadas con la detección de cédulas de sufragio que presentaban marcas o alteraciones antes de ser entregadas a los electores.

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