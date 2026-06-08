La jornada electoral de la segunda vuelta presidencial se inició desde tempranas horas con la instalación de mesas de sufragio en todo el país y en las oficinas consulares habilitadas en el extranjero. Sin embargo, conforme avanzaron las horas comenzaron a reportarse diversas incidencias en centros de votación de Lima y regiones, principalmente relacionadas con la detección de cédulas de sufragio que presentaban marcas o alteraciones antes de ser entregadas a los electores.

A estos casos se sumaron retrasos en la instalación de algunas mesas, reclamos por problemas de accesibilidad para personas con discapacidad, errores en la orientación de los votantes dentro de ciertos locales y situaciones particulares que llamaron la atención durante la jornada.

Frente a ello, la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Ministerio Público desplegaron acciones de supervisión y respuesta para garantizar la continuidad y transparencia del proceso electoral.

Hallan cédulas marcadas en diversos locales de votación

Uno de los principales incidentes de la jornada ha sido el hallazgo de cédulas de sufragio presuntamente marcadas antes de ser entregadas a los electores. Casos similares fueron reportados en distintos distritos de Lima Metropolitana y en algunas regiones del país.

La situación más grave se registró en el Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje, en La Molina, donde votantes de la mesa N.° 043721 denunciaron la presencia de cédulas marcadas. Durante una conferencia de prensa, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, informaron que dos personeros de una organización política fueron detenidos por su presunta participación en la adulteración de 93 cédulas de sufragio.

Según precisaron las autoridades, parte del material fue reemplazado inmediatamente mediante cédulas de contingencia disponibles en el local, mientras que el resto fue trasladado desde Lurín. Asimismo, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este procedió al lacrado del material observado e inició las diligencias correspondientes.

Un hecho similar ocurrió en el colegio Nuestra Señora de la Natividad, en San Martín de Porres, donde se detectaron más de 200 cédulas del aula 109 que presuntamente presentaban marcas vinculadas a una organización política. Tras el hallazgo, la Policía Nacional y representantes de los organismos electorales dispusieron la incautación del material electoral involucrado.

Los electores denunciaron que varias cédulas presentaban garabatos, sugiriendo que podría ocasionar la anulación del voto. | Foto: El Comercio

En Miraflores, electores de la mesa N.° 047719 del colegio María Reina Marianistas alertaron sobre la presencia de más de 20 cédulas marcadas. La ONPE reemplazó inmediatamente el material para evitar afectaciones al proceso de votación.

También se reportaron incidencias en la Biblioteca Nacional del Perú, en San Borja, donde un ciudadano le informó a El Comercio que en la mesa N°059262 del aula 111 fueron halladas 37 cédulas marcadas; en el colegio César Vallejo de Puente Piedra, donde se detectaron otras 36 cédulas adulteradas; y en la Universidad de Lima, donde votantes denunciaron haber encontrado material electoral presuntamente alterado en una de las mesas instaladas en el pabellón 400.

Detienen a personero y a tres miembros de mesa acusados de alterar cédulas en Los Olivos

Otro de los hechos más relevantes de la jornada ocurrió en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. Allí, las autoridades detuvieron en flagrancia a Horacio Javier Rafaile Huamayalli, de 81 años, quien se identificó como personero de una organización política.

La Tercera Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima Norte participó en la detención en flagrancia de Oracio Rafaile (81), quien presuntamente habría marcado varias cédulas de votación en la institución educativa Enrique Milla Ochoa, ubicada en el distrito de Los Olivos.

Según las investigaciones preliminares, el hombre habría realizado marcas sobre 93 cédulas de votación correspondientes a la mesa N.° 061025. El caso quedó a cargo de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes.

Ante los reportes de cédulas marcadas, la especialista en temas electorales Silvia Guevara explicó durante la transmisión en vivo del canal El Comercio a través de YouTube que, si una cédula presenta marcas previas y posteriormente el elector realiza una nueva anotación para emitir su voto, este podría ser considerado inválido.

Silvia Guevara, abogada especialista en temas electorales, participó en mesa temática organizada por El Comercio. / HUGO PEREZ

Por ello, recomendó a los ciudadanos verificar cuidadosamente que el material electoral se encuentre en perfectas condiciones antes de ingresar a la cámara secreta. Asimismo, recordó que la presencia de personeros durante el escrutinio es importante para formular observaciones sobre la validez de los votos, aunque la decisión final corresponde a los miembros de mesa.

Problemas logísticos generan reclamos en algunos centros de votación

La jornada también estuvo marcada por inconvenientes operativos en distintos locales de votación.

En el colegio Champagnat de Surco, varios electores reportaron confusión debido a errores en la correlación entre las aulas y las mesas de sufragio colocadas por la ONPE.

En ese mismo local, un joven denunció que figuraba como fallecido en el padrón electoral, situación que lo tomó por sorpresa. Según relató, durante la primera vuelta no tuvo ningún inconveniente para ejercer su derecho al sufragio. Miembros de mesa le informaron que la información remitida por RENIEC lo registraba como fallecido desde el 1 de junio, por lo que el caso sería producto de un error administrativo o informático.

En San Juan de Lurigancho, el colegio Fe y Alegría registró retrasos en la instalación de varias mesas debido a la inasistencia de miembros titulares. Algunos electores que se encontraban esperando a que la mesa sea habilitada se mostraron reacios a asumir el cargo de tercer miembro de mesa, lo que retrasó el inicio de la votación.

El Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe (Foto: Andina)

Por otro lado, ciudadanos que acudieron al colegio Nuestra Señora de Guadalupe, en el Cercado de Lima, denunciaron restricciones para utilizar los servicios higiénicos del local mientras esperaban emitir su voto. También reportaron cambios de pabellón que generaron desorientación entre los electores.

Las condiciones de accesibilidad también fueron motivo de cuestionamientos. En la Universidad Ricardo Palma, la madre de una joven con discapacidad solicitó mayores facilidades para las personas con movilidad reducida.

La mujer señaló que decidió llevar un andador debido a las dificultades experimentadas durante la primera vuelta y consideró necesario que las mesas de votación destinadas a personas con discapacidad se ubiquen más cerca de los accesos principales. Asimismo, pidió que los locales cuenten con sillas de ruedas disponibles para facilitar el desplazamiento de los electores.

Incidentes electorales también se extendieron fuera de Lima

Fuera de Lima, también se reportaron incidencias relacionadas con cédulas de sufragio presuntamente marcadas. En la mesa N.° 003222 de la institución educativa Artemio del Solar Icochea, ubicada en el distrito de Santa, en Áncash, electores y miembros de mesa alertaron sobre la presencia de material electoral adulterado antes de ser utilizado.

Tras la denuncia, representantes de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con apoyo de efectivos policiales, dispusieron el reemplazo inmediato de las cédulas por material de contingencia para garantizar la continuidad de la votación.

Una situación similar se reportó en un local de sufragio de Huamanga, en Ayacucho, donde miembros de mesa detectaron cédulas que presentaban presuntas marcas previas.

En La Libertad, la Oficina Defensorial reportó el hallazgo de 38 cédulas marcadas en la Institución Educativa Particular Benjamín Carson, ubicada en el distrito de Florencia de Mora.

la Oficina Defensorial reportó el hallazgo de 38 cédulas marcadas en la Institución Educativa Particular Benjamín Carson, ubicada en el distrito de Florencia de Mora, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. (Foto: diario Correo).

De igual manera, en la institución educativa San Juan Bautista, en el distrito de Chao, provincia de Virú, se detectaron otras tres cédulas con marcas previas, situación que motivó la intervención de los organismos electorales para el reemplazo inmediato del material observado y la continuidad de las votaciones.

Otro hecho que generó inquietud ocurrió en la institución educativa Juan Pablo II, en el distrito de Trujillo, donde efectivos de la Comisaría PNP El Alambre intervinieron a un elector identificado como Jhordey Javier Gallo Santos, luego de que presuntamente rompiera la cédula de sufragio que le había sido entregada para votar.

En la institución educativa Juan Pablo II, en el distrito de Trujillo intervinieron a Jhordey Javier Gallo Santos luego de presuntamente rompe su cédula de votación, arrojarla por la ventana y haber escrito en ella "Viva el MRTA". (Foto: difusión Andina).

Según la información recogida por las autoridades presentes en la mesa de sufragio N.° 028258, el ciudadano habría arrojado el documento electoral por una ventana del aula y consignado en él la frase “Viva el MRTA”. Tras el incidente, representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

La jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, informó que la institución realizó labores de supervisión en los locales involucrados con el objetivo de verificar el respeto de las garantías electorales y cautelar el normal desarrollo de la jornada. Asimismo, personal de la Defensoría del Pueblo realizó el seguimiento de las actuaciones efectuadas por la Policía Nacional, el Ministerio Público y los organismos del sistema electoral tras los incidentes reportados.

Escenarios que destacaron durante la jornada electoral

Más allá de las incidencias, la segunda vuelta también dejó escenas que captaron la atención de los ciudadanos.

En la Universidad Ricardo Palma, la señora Raquel, de 95 años, acudió a votar en silla de ruedas acompañada por su hija. Según contó su familiar, la adulta mayor nunca ha dejado de participar en una elección pese a su avanzada edad.

En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Maya, una perrita rescatada en Huaraz, acompañó durante toda la jornada a su dueño, quien cumplía funciones como miembro de mesa. Frente a la ausencia de los titulares y suplentes que fueron asignados a su aula, el elector asumió la responsabilidad y permitió que la mesa inicie las votaciones. El dueño acudió a su centro de votaciones con croquetas, agua y hasta pollo deshilachado para su mascota.

Presidente de mesa improvisado tuvo que ejercer su labor junto a su perrita rescatada 'Maya' en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Foto: Difusión de Latina). / Diego Aquino Pedraza

Mientras tanto, en Arequipa, Jackson Segovia acudió a votar acompañado por “Bandolista Curaleño”, un toro de aproximadamente 900 kilogramos, en el colegio Carlos José Chavarría.

Asimismo, el exalcalde de Lima y excandidato presidencial Rafael López Aliaga acudió a sufragar acompañado de los también excandidatos Carlos Álvarez y Carlos Espá, quienes realizaron un llamado a la ciudadanía para participar activamente en el proceso electoral.

Más de un millón de peruanos participan en el extranjero

La jornada electoral también se desarrolla fuera del país. Más de 1,2 millones de peruanos se encuentran habilitados para votar en 114 oficinas consulares distribuidas alrededor del mundo.

Tres mesas en las ciudades de Wellington y Auckland se instalaron para recibir a los 841 compatriotas.

El primer voto en el exterior fue emitido en Wellington, Nueva Zelanda, donde la diferencia horaria permitió adelantar el inicio de las votaciones respecto al territorio nacional. Posteriormente, el proceso continuó en Australia, Japón y el resto de países con presencia de ciudadanos peruanos.

Para garantizar el desarrollo de la jornada internacional, la Cancillería informó que distribuyó más de 4.000 cajas con material electoral y habilitó 2.497 mesas de sufragio en el extranjero, además de implementar un centro de monitoreo permanente para atender cualquier incidencia que pudiera registrarse durante el proceso.