Bernardo Pachas rechazó las acusaciones formuladas por Juntos por el Perú relacionadas al proceso electoral. Foto: GEC
Bernardo Pachas rechazó las acusaciones formuladas por Juntos por el Perú relacionadas al proceso electoral. Foto: GEC
Por Redacción EC

Luego que el ex secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Elar Juan Bolaños Llanos, denunciara que "factores graves vinculados a la manipulación de equipos de cómputo habrían afectado la transparencia institucional, el jefe interino, Bernardo Pachas se pronunció al respecto.

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