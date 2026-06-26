Luego que el ex secretario general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Elar Juan Bolaños Llanos, denunciara que "factores graves vinculados a la manipulación de equipos de cómputo” habrían afectado la transparencia institucional, el jefe interino, Bernardo Pachas se pronunció al respecto.

En entrevista con Exitosa Noticias, Pachas, a nombre de la ONPE, rechazó tajantemente dichas imputaciones y dejó en claro que la denuncia no tiene sustento alguno.

“Esa denuncia no prueba nada, si usted lee cada párrafo, no acompaña ninguna prueba instrumental, como decimos los abogados, donde acredite lo que dicen esos párrafos; y en derecho lo que se dice se prueba. La Secretaría Técnica Administrativa tiene ese documento y tendrá que tomar todas las acciones debidas”, sostuvo en el medio.

El jefe Interino de la ONPE hizo hincapié que en todo momento han sido fiscalizados. “Hemos sido supervigilados por la Contraloría en todos los procesos de adquisición y compra. No hay ningún un solo proceso que no se haya revisado”, dijo.

“Nosotros hemos rechazado esa carta de renuncia (enviada por Elar Bolaños), porque hemos sacado una resolución que ha dejado sin efecto su designación, debido a múltiples problemas y retrasos”, precisó Pachas.

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En ese sentido, Pachas sostuvo que están trabajando en el cierre de segunda vuelta, la entrega de cargo al nuevo jefe de la ONPE y en las elecciones regionales y municipales, por lo que gracias a la Ley de Contratación les ha permitido realizar una serie de lineamientos para administrar mejor el presupuesto de servicios, sin embargo, no se llegó a un acuerdo con Bolaños.

“Lamentablemente hemos estado varios días y los plazos nos ganaban. Hemos conversado con Elar Bolaños, a quien conozco por más de 10 años, y no tuvimos ninguna respuesta. Y como usted saben los cargos en la administración pública son de confianza, y la confianza se retira con una resolución", dijo