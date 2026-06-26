Elar Bolaños fue nombrado genere general de la ONPE desde el 2020. (Facebook: Instituto Interamericano de Derechos Humanos)
Elar Bolaños fue nombrado genere general de la ONPE desde el 2020. (Facebook: Instituto Interamericano de Derechos Humanos)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formalizó la salida de Elar Juan Bolaños Llanos del cargo de secretario general de la institución. El jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, dispuso su remoción del puesto del ex servidor del Estado y la correspondiente encargatura de sus funciones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.