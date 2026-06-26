La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) formalizó la salida de Elar Juan Bolaños Llanos del cargo de secretario general de la institución. El jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, dispuso su remoción del puesto del ex servidor del Estado y la correspondiente encargatura de sus funciones.

Según la Resolución Jefatural N° RJ-100-2026-JN, emitida el 23 de junio, la ONPE dio por concluida la designación de Bolaños Llanos en dicho puesto de confianza. El documento establece que el último día de labores del ahora exsecretario general fue el mismo martes 23.

Disponen salida del gerente general de la ONPE, Elar Bolaños, el 23 de junio. (ONPE)

Disponen salida del gerente general de la ONPE, Elar Bolaños, el 23 de junio. (ONPE)

Además de oficializar la salida de Bolaños, la jefatura de Bernardo Pachas encargó las funciones del despacho de la Secretaría General a Héctor Martín Rojas Aliaga actual gerente de Recursos Humanos, quien asumirá estas responsabilidades de forma adicional a su cargo actual a partir del 24 de junio, hasta que se designe a un titular definitivo.

En su carta de renuncia, Elar Bolaños Llanos denunció “factores graves vinculados a la manipulación de equipos de cómputo” que habrían afectado la transparencia institucional. Entre los hechos señalados acusa que se redactaron solicitudes en el Sistema de Gestión Documentario y que se afectaron sus datos personales, lo que afectó la adecuada gestión de setos trámite.

Carta de renuncia del gerente general de la ONPE, Elar Bolaños.

“Esta situación ha ocasionado el trámite errático de expedientes y las dificultades asociadas a su tramitación y respuesta oportuna”, señaló el ahora exfuncionario que concluye su carta de renuncia insistiendo que hay “falsas evidencias” con información alterada que no fue generada por su persona. “Me pongo a disposición de la justicia para las investigaciones correspondientes”.

Nueva renuncia en la ONPE tras salida de Piero Corvetto

Esta nueva renuncia ocurre tras la salida de Piero Corvetto Salinas el pasado 21 de abril, cuando este último dejó la jefatura nacional luego de los incidentes logísticos registrados durante la primera vuelta de las elecciones generales el 12 de abril, que incluyeron retrasos en la instalación de mesas y problemas en la distribución del material electoral.

Tras la salida de Corvetto, Bernardo Pachas, quien ocupaba la gerencia general de la ONPE, asumió el mando de la institución de manera interina el 22 de abril. Desde entonces, Pachas ha liderado el organismo conforme a la normativa que permite al funcionario de mayor jerarquía inmediatamente inferior asumir la jefatura provisional ante una vacancia.

La dimisión de Bolaños se produce a pocos días de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) elija al nuevo titular definitivo de la ONPE, proceso programado para el 2 de julio.

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