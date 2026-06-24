El Mercado N.° 1 sigue atrapado entre juicios y acusaciones mientras más de 300 comerciantes esperan volver. (Joel Alonzo)
El Mercado N.° 1 sigue atrapado entre juicios y acusaciones mientras más de 300 comerciantes esperan volver. (Joel Alonzo)
Por Joel Dávila Quiñonez

El emblemático Mercado N° 1 de Surquillo, uno de los comercios más conocidos en Lima Metropolitana, lleva cerrado desde hace 20 meses, siendo el centro de la disputa legal entre los municipios de Miraflores y Surquillo la cual no parece tener una solución posible a la vista. Una titularidad que los tiene inmersos en procesos judiciales y administrativos que afectan a comerciantes, pero también a los vecinos de la zona.

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