El emblemático Mercado N° 1 de Surquillo, uno de los comercios más conocidos en Lima Metropolitana, lleva cerrado desde hace 20 meses, siendo el centro de la disputa legal entre los municipios de Miraflores y Surquillo la cual no parece tener una solución posible a la vista. Una titularidad que los tiene inmersos en procesos judiciales y administrativos que afectan a comerciantes, pero también a los vecinos de la zona.

Con el boom de las redes sociales y la gastronomía peruana, este mercado se convirtió en uno de los puntos obligados a visitar por youtubers e influencers culinarios, donde no solo iban a comprar insumos, sino también a comer. Pero hoy eso cambió ya que el local lleva cerrado casi dos años por problemas estructurales.

El Mercado N.° 1 sigue atrapado entre juicios y acusaciones mientras más de 300 comerciantes esperan volver. (Joel Alonzo)

¿Por qué se cerró el Mercado N° 1?

En agosto de 2024, la Municipalidad de Surquillo procedió a la clausura temporal del Mercado N° 1 ¿Los motivos? Una inspección determinó que el centro de abastos no cumplía con los requerimientos mínimos de seguridad. Sumado a ello, cuando llegó personal del área de Gestión de Riesgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), no solo constató esto, sino que indicó que el establecimiento era pasible de riesgo estructural en caso de sismo.

Y es allí donde empieza todo el problema que afecta a más de 300 comerciantes que trabajaban en este lugar: “En caso de sismo, se viene abajo”, dijo al diario El Comercio, Giuliana Chávez Jasahui, jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Surquillo.

El Mercado N.° 1 sigue atrapado entre juicios y acusaciones mientras más de 300 comerciantes esperan volver. (Joel Alonzo)

Disputa legal entre Surquillo y MIraflores por el Mercado N° 1

El mercado se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para ambos municipios y es que si bien Surquillo cuenta legalmente con el poder administrativo del lugar, es Miraflores quien es dueño del mismo. Por eso, si los primeros desean realizar cualquier tipo de obra, antes deben obtener el permiso de los segundos.

Surquillo ha planteado la firma de un convenio para llevar a cabo estas obras “para que autoricen la realización de este proyecto de inversión, así como el reforzamiento estructural del mercado, para ponerlo en condiciones idóneas para reabrir”.

Sin embargo, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, aseguró que no firmarán ningún convenio para reconstruir el mercado, afirmando que desde Surquillo han emprendido acciones judiciales, inscripciones administrativas con el fin de “apropiarse del mercado”, el cual asegura es propiedad de su comuna.

El diario El Comercio conversó con Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de la municipalidad de Miraflores quien afirma que su comuna ha evaluado “si es serio comprometerse con una administración municipal como la de Surquillo, que se ha acostumbrado a faltar a la verdad, que ha intentado dos veces inscribir la propiedad del mercado a su nombre haciendo mal uso de las instituciones públicas y que es claro que nos quiere usar de excusa, tras dos años de tener cerrado el mercado No. 1, ante los vecinos de Surquillo, por haber tomado la decisión de cerrar el mercado sin tener un plan de contingencia”.

El Mercado N.° 1 sigue atrapado entre juicios y acusaciones mientras más de 300 comerciantes esperan volver. (Joel Alonzo)

Ante esto, Chávez Jasahui confesó que no tienen intención de apropiarse del predio: “Necesitamos un título habilitante que solo lo puede dar la comuna de Miraflores, con ello podremos realizar saneamiento físico. No es que queramos apropiarnos del mercado. Esa no es la intención, sino viabilizar el proyecto”.

Miraflores reafirma su posición con un comunicado de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), pues en una resolución de abril pasado, la entidad estatal rechazó la solicitud presentada por la comuna surquillana para inscribir la propiedad a su nombre por adolecer de un “defecto insubsanable”, es decir, que no habrían presentado firmes pruebas materiales registrales o derivadas que permitan acreditar la propiedad. En ese sentido, desde Miraflores afirman que este predio está debidamente inscrito en dicho distrito con la partida registral N° 07017698.

En ese aspecto, De la Barrera acota lo siguiente: “Las veces que Surquillo ha intentado emplear los mecanismos de la Superintendencia de Bienes Nacionales y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, la municipalidad de Miraflores ha intervenido en defensa de sus intereses, bloqueando esos intentos ilegales. Y el resultado es lógico: Registros Públicos remarcó que la solicitud presentada por Surquillo adolece de un ‘defecto insubsanable’, lo que confirma la improcedencia absoluta de su intento de inscripción, tras presentar argumentos inconsistentes”.

La vocera del municipio surquillano confirma que se acercaron a las oficinas de SUNARP, pero que la comuna liderada por Canales se opone a esto invocando a procesos judiciales los cuales reconocen: “Interpusieron una acción de amparo donde quieren que se revise una acción de reivindicación que ganó Surquillo (...) ¿Qué administración podemos ejercer si no reunimos las condiciones y no tenemos la posibilidad de hacer la obra? pondremos en riesgo la vida”, enfatizó.

En declaraciones dadas hace unos días a Panamericana, Carlos Canales, aseguró que hace más de un año ofrecieron que compraran el mercado. Ante estas palabras, la jefa de la Oficina General de Oficina General de Asesoría Jurídica, dijo: “formalmente no ha entrado nada, de manera informal, no lo sé. No hay ninguna propuesta de este tipo”.

Sin embargo, el gerente de Asesoría Jurídica miraflorino fue más allá en cuanto a esta propuesta: “Como todo bien de propiedad municipal, de ser el caso que el Concejo Municipal de Miraflores lo decida, este bien será sacado a subasta pública, naturalmente con la condición de que quien lo compre lo destine a ser mercado, dada su naturaleza. Como distrito anhelamos que los compradores sean los comerciantes que se han visto perjudicados por las acciones de la municipalidad de Surquillo”

¿Cuál es la situación de los comerciantes?

Sin embargo, por el lado de los comerciantes, Chávez comentó que inicialmente había un plan para que vuelvan a sus locales una vez reestructurado el predio, pero conforme el conflicto se ha ido dilatando, los comerciantes se vieron en la necesidad de vender sus productos en las calles de forma ambulatoria, sin contar con los requerimientos de seguridad y salubridad deseables.

“Si esto ya no va a ser factible habría que evaluar la situación. Estábamos con la esperanza de hacer la restauración y que ellos ingresen de forma paulatina. Surquillo cuenta con mercados en perfectas condiciones, pero es una gran cantidad de comerciantes que necesitan su espacio, son más de 300 puestos”.

Y es que la situación del Mercado N° 1 no es nueva para esta comuna, ya que algo similar ocurrió en enero de 2024 con el Mercado N° 2 en Surquillo, el cual fue clausurado en dicho momento por problemas con la infraestructura del local. Tuvieron que pasar 4 meses para que el centro de abastos reabra sus puertas, pero esta vez cumpliendo con todos los requerimientos de salubridad y seguridad.

“La solución está en manos de la comuna de Miraflores. Solo tienen que autorizar a Surquillo a invertir en las estructuras del mercado. Así todos ganamos y los comerciantes regresarán a sus puestos en condiciones adecuadas (...) El mercado tiene que reabrir para beneficiar a la comunidad, para dinamizar la economía”, expresó Chávez Jasahui.

Pero, Lino de la Barrera tiene otra visión de esto: “Están intentando convertirnos en el chivo expiatorio de sus problemas. La alcaldesa decidió hace casi dos años cerrar el mercado sin tener un plan de contingencia, y claro ahora que faltan seis meses de gestión, necesita a quien echarle la culpa por no haber resuelto el problema”

Finalmente, respondió a las declaraciones hechas en Panamericana por parte de la burgomaestre surquillana, Cintia Loayza Álvarez, quien aseguró que el municipio miraflorino sería el responsable si el mercado “se viene abajo” producto de un temblor o terremoto con costo de vidas humanas de por medio: “no es cierto que en caso ocurra una tragedia hay responsabilidad de Miraflores. La alcaldesa de Surquillo ha tenido el control de la fiscalización del mercado y la responsabilidad es suya si no hizo lo necesario para conjurar los riesgos”, sentenció.