Un camión que transportaba ánforas y material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se incendió mientras cumplía su ruta de distribución. El siniestro se registró la mañana de este jueves 25 de junio en el distrito de Huaros, provincia de Canta, región Lima.

Las imágenes difundidas por RPP muestran el momento en que la unidad comienza a expulsar una densa humareda desde la parte posterior. Ante la emergencia, pobladores de la zona acudieron al lugar para intentar controlar las llamas y retirar las cajas que contenían el material electoral, a fin de evitar mayores daños.

Camión que trasladaba ánforas y material electoral de la ONPE se incendia. (Foto: Facebook / "Plataforma Informativa Pasco")

En el video compartido por el citado medio, se observa materiales para la elección de presidente de la República, parlamentarios andinos, senadores y diputados. Las causas de este incidente aún se desconocen.

Desde la ONPE se informó que el camión transportaba material electoral desde Huánuco y Pasco hacia Lima. Asimismo, señaló que no se registraron daños personales.

Cabe indicar que el material electoral siniestrado corresponde a las pasadas elecciones del 12 de abril, cuando los peruanos acudieron a las urnas para elegir a los próximos gobernantes.

Asimismo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales aseguró que están trabajando en la recopilación de información sobre el incidente para emitir una comunicación oficial y precisar el alcance de los daños,