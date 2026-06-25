Camión que trasladaba ánforas y material electoral de la ONPE se incendia. (Foto: Facebook / "Cambiemos Carabayllo y Lima Norte"- "Plataforma Informativa Pasco")
Camión que trasladaba ánforas y material electoral de la ONPE se incendia. (Foto: Facebook / "Cambiemos Carabayllo y Lima Norte"- "Plataforma Informativa Pasco")
Por Redacción EC

Un camión que transportaba ánforas y material electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se incendió mientras cumplía su ruta de distribución. El siniestro se registró la mañana de este jueves 25 de junio en el distrito de Huaros, provincia de Canta, región Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.