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Resumen

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Callao
Callao
Por Joel Dávila Quiñonez

El Callao reducirá los tiempos de viaje de hora y media a solo 25 minutos gracias al nuevo proyecto del Metropolitano Chalaco, un sistema de transporte masivo que unirá de extremo a extremo la provincia constitucional. La obra, diseñada en conjunto con la ATU, demandará una inversión millonaria, beneficiará a más de dos millones de ciudadanos y se proyecta que estará 100% operativa para finales del verano de 2028, transformando por completo el rostro y la conectividad del primer puerto.

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