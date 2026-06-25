El Callao reducirá los tiempos de viaje de hora y media a solo 25 minutos gracias al nuevo proyecto del Metropolitano Chalaco, un sistema de transporte masivo que unirá de extremo a extremo la provincia constitucional. La obra, diseñada en conjunto con la ATU, demandará una inversión millonaria, beneficiará a más de dos millones de ciudadanos y se proyecta que estará 100% operativa para finales del verano de 2028, transformando por completo el rostro y la conectividad del primer puerto.

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Este proyecto que se extenderá a lo largo de la Provincia Constitucional del Callao, forma parte del Plan de Movilidad Urbana de la Municipalidad Provincial del Callao, el cual ha sido diseñado junto con la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La inversión ascenderá a los 20 mil millones de dólares.

Sistema de pago por tarjeta unificada busca integrar Metropolitano, Metro y otros buses. (Foto: ATU)

El diario El Comercio pudo conversar con César Pérez, alcalde provincial del Callao, quien detalló cuál es el objetivo primordial de este proyecto: “el Metro Callao, en primera instancia, solucionará el grave problema que viven los vecinos del Callao por el intenso tráfico que existe. Lamentablemente, vemos como un vecino de Mi Perú o Ventanilla, para llegar a La Marina o al Centro del Callao, se demoran hora treinta y en hora pico hasta dos horas. Y si es que hay un accidente de tránsito se paraliza desde la avenida Gambetta”.

Un servicio rápido para los chalacos

Y es que tal y como sucede con Lima Metropolitana, el Callao también busca transformar la ciudad con transporte integrado masivo para, principalmente, agilizar la movilidad de los chalacos por la provincia, pero también disminuir el tránsito vehicular, principalmente del auto particular.

Ante esto, Pérez Barriga acota: “Lo que vamos a hacer, en coordinación con la ATU, es generar un sistema igual que el Metropolitano de Lima que pasa por la Vía Expresa. El Metro Callo saldrá desde Ventanilla e irá por toda la avenida Gambetta, por el Centro, por arriba, con carriles exclusivos (...) Todos los vecinos de Ventanilla, Mi Perú, Pachacutec, llegarán a Callao centro ahorrando un promedio del 75 por ciento de lo que se emplea hoy. es decir, demoraría solo 25 minutos. De una hora y 30, se reducirá a solo 25 minutos.

Sin embargo, en la actualidad, los chalacos que se trasladan a Lima Metropolitana no tienen un acceso rápido, salvo por el Corredor Rosado que se ha estrenado hace poco y que será clave para conectar este servicio con el futuro Metro Callao.

“Lo que se debe hacer es complementarlo y conectarlo con el Corredor Rosado que va a generar los alimentadores del Metro Callao para llegar a todos los lugares donde no llegamos, como el Metropolitano de Lima. Hace un mes se puso en funcionamiento y llega a Mi Perú, también por Ventanilla, por el Centro del Callao. e inclusive hacia la avenida Colonial”.

Hay que tener en cuenta que este servicio, primordialmente, tiene como finalidad conectar a los chalacos con el Cercado de Lima, ya sea para acceder a avenidas como Tacna o avenida Abancay, pero también para enlazarse con las estaciones cercanas del Metropolitano capitalino.

Cabe mencionar que la estación del Metropolitano de Lima más cercana al Callao, desde la zona norte, se encuentra en Tomás Valle; mientras que en el sector sur, la más cercana es la estación 2 de Mayo, para quienes vienen desde Bellavista, La Perla o Callao distrito (accediendo desde avenida Guardia Chalaca o Colonial).

¿Cuántas líneas y estaciones tendrá el Metro Callao?

Una gran incógnita será el recorrido, los paraderos, así como los servicios (o líneas) con que dispondrá el Metro Callao. Al respecto el alcalde César Pérez nos reveló lo siguiente: “proyectamos que sean dos servicios: uno directo que conectará paradero central con paradero del Callao, otro se detendrá en cada uno de los paraderos”, y agregó: “También se implementará un paradero cercano al aeropuerto, permitiendo a los vecinos de Lima y Callao llegar a una estación cercana y segura al terminal aéreo”.

En cuanto a las estaciones de esta obra de infraestructura vial, el burgomaestre comentó que estará conformada por 12 paraderos cuyo objetivo es “conectar Mi Perú, Ventanilla, Márquez, Oquendo, y de ahí entrar a los paraderos de avenida Faucett, avenida Colonial, avenida Argentina, avenida Venezuela, tras lo cual se hará la conexión con avenida La Marina”.

Actualmente, la Provincia Constitucional del Callao cuenta con casi 1 millón y medio de habitantes; sin embargo, lo cierto es que al primer puerto llegan poco más de 3 millones de personas, ya sea por trabajo o para estudiar: “el Corredor Rosado moviliza a medio millón al mes. Con el Metro Callao esperamos movilizar entre 2 a 2 millones medios mensualmente”.

El alcalde se mostró optimista en cuanto al desarrollo de la obra: “hemos cerrado un convenio con ATU para que la cooperación alemana, a través de ellos, gestionen íntegro el expediente técnico y antes del 31 de diciembre (de 2026) entregarlo a la colectividad para que la municipalidad y, esperamos, el Gobierno Regional del Callao, entre ambas instituciones, asumamos el gasto en todo lo que son pistas y estaciones”.

Asimismo, destacó el compromiso de no pocos empresarios de transporte público del primer puerto para “invertir en buses nuevos, tanto los de dos espacios, los llamados integrados, como los fijos o normales”,

Seguidamente, expresó que, si todo camina de acuerdo a lo esperado, el Metro Callao será entregado a los chalacos para “finales del verano de 2028 debería estar en funcionamiento al 100 por ciento”.

Teleférico para conectar las zonas elevadas

Lima y Callao padecen de un problema constante: y es que al estar fragmentados los sistemas de transporte genera que los servicios no estén interconectados, provocando tiempos de viaje prolongados, teniendo incidencia en otros temas, como que las oportunidades de desarrollo de la población sean cada vez más limitadas, sobre todo en la actualidad donde hay una elevada demanda de movilidad que no condice con el rápido crecimiento urbano.

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En ese sentido, la construcción del Metro Callao vendrá acompañada de otra obra de mucha importancia: el teleférico, el cual conectará a los vecinos de las zonas más altas con la red vial chalaca.

“El proyecto está aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se realizará en Ventanilla, Puente Piedra, Pachacútec y Mi Perú, pues son distritos que, territorialmente, tienen varias pendientes con cerros elevados. Por eso, instalar el teleférico es importante, pues conectará a los vecinos de estos lugares con los paraderos del Metro Callao”.

Línea 7 del Metro: un alivio para el Callao

Si bien la Línea 2 y 4 del Metro atravesarán diversos puntos del Callao, es la Línea 7 la que recorrerá buena parte de la provincia del primer puerto del Perú, pues su recorrido irá desde Ventanilla hasta Ancón, tal y como está comprendido en el Plan de Movilidad Urbana 2025-2045. La obra estaría terminada, si todo va de acuerdo a lo estimado, para el 2037, estando a cargo de Proinversión.

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De acuerdo a este plan, el tren elevado tendrá un corredor de 28 kilómetros, atravesando Gambetta y parte de la Panamericana Norte. Será de carácter social, es decir, que no habrá expropiaciones ni interferencias en los servicios básicos, algo que ha sido un dolor de cabeza para vecinos y autoridades. Se prevé que esté conectada con la Línea 4.

La ATU ha confirmado que el recorrido de la Línea 7 del Metro comenzará en el Óvalo 200 Millas (límite entre Callao y San Martín de Porres), para luego ir hacia Gambetta y, finalmente, culminar en Ancón. En ese trayecto, barrios como Mi Perú, Ventanilla, Oquendo, Puente Piedra, Márquez, Santa Rosa o Pachacútec serán los más beneficiados. Todo ese tramo será cubierto en unos 46 minutos.

La proyección es que, de forma diaria, traslade a unas 900 mil personas, muchas de estas económicamente vulnerables, la misma que demora un promedio de cuatro horas para transportarse (ida y vuelta), así como invierte mucho dinero en trasbordos para llegar a sus diversos destinos.