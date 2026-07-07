Los equipos cuentan con protección contra el agua, el polvo y las caídas. Foto: ATU/GEC
Los equipos cuentan con protección contra el agua, el polvo y las caídas. Foto: ATU/GEC
Por Redacción EC

Ante un sismo, es fundamental que los sistemas de comunicación se mantengan operativos para facilitar la ubicación de familiares y la atención oportuna de las personas afectadas. En ese contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) incorporó las primeras radios portátiles VHF en el Metropolitano, con el objetivo de garantizar las comunicaciones y asegurar una respuesta rápida ante sismos u otros desastres.

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