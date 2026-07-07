Ante un sismo, es fundamental que los sistemas de comunicación se mantengan operativos para facilitar la ubicación de familiares y la atención oportuna de las personas afectadas. En ese contexto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) incorporó las primeras radios portátiles VHF en el Metropolitano, con el objetivo de garantizar las comunicaciones y asegurar una respuesta rápida ante sismos u otros desastres.

Una de las ventajas de las radios VHF es que operan con tecnología analógica y no dependen de las redes de telefonía móvil ni de internet. Esto permitirá mantener la comunicación incluso si estos servicios colapsan o se interrumpe el suministro eléctrico.

Además, la ATU precisó que los equipos cuentan con protección contra el agua, el polvo y las caídas, por lo que pueden operar en condiciones adversas.

Las radios facilitarán la comunicación entre el personal en las estaciones y terminales del Metropolitano y los puestos de comando avanzado. Además, permitirán las coordinaciones directas con el centro de operaciones de emergencia sectorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En tanto el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, sostuvo que los equipo pueden “integrarse a los servicios de seguridad y defensa de nuestro país”.

“Estamos seguros de que, como equipo técnico, estaremos a la altura para respaldar a la ciudad y a los Bomberos Voluntarios. Contar con estos equipos representa una responsabilidad y un compromiso con la ciudadanía”, apuntó

Capacitaciones de radios VHF

La ATU recibió capacitación sobre los protocolos de comunicación en el uso de estas radios VHF a cargo del Radio Club Peruano.

Finalmente, la ATU resalta que esta implementación representa un avance en la modernización de las herramientas de gestión de emergencias en Lima y Callao frente a desastres.