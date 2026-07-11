A partir del jueves 9 de julio, los usuarios podrán acceder a las cinco estaciones que actualmente se encuentran operativas en la Línea 2 del Metro de Lima. Sin embargo, para utilizar este servicio será obligatorio contar con una nueva tarjeta de acceso, según informó el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández. La disposición forma parte de las acciones implementadas para el funcionamiento del sistema. En declaraciones ofrecidas a RPP, el titular de la ATU explicó que esta medida responde a un proceso de adecuación dentro del servicio, con el objetivo de optimizar su operación y garantizar una mejor experiencia para los pasajeros. Asimismo, indicó que los cambios forman parte de la implementación progresiva de la Línea 2, la cual continúa avanzando conforme se habilitan nuevas etapas de este importante proyecto de transporte urbano.

En qué consiste esta nueva tarjeta y que pasará con las que cuenta los pasajeros que usan el servicio de transporte

Los usuarios de la Línea 2 del Metro de Lima deberán utilizar de manera obligatoria la nueva tarjeta interoperable para acceder al servicio según informó David Hernández, quien explicó que esta disposición forma parte del proceso de integración del sistema de transporte público. La iniciativa busca facilitar el acceso a distintos servicios mediante como un único medio de pago. En ese sentido, Hernández recordó que durante la etapa inicial de funcionamiento de la Línea 2 era posible ingresar sin necesidad de contar con una tarjeta. No obstante, destacó que miles de pasajeros ya se adelantaron al cambio y adquirieron el nuevo dispositivo. “Tenemos más de 30 mil tarjetas ya vendidas”, precisó el funcionario, quien resaltó la respuesta positiva de los usuarios frente a esta nueva modalidad de acceso al sistema de transporte.

¿En qué consiste la tarjeta interoperable y cómo funcionará en el servicio de transporte en Lima?

En la actualidad, la Línea 2 del Metro de Lima moviliza cerca de 65 mil pasajeros cada día, por lo que un número considerable de usuarios aún deberá adquirir la nueva tarjeta interoperable para seguir utilizando el servicio. Esta medida forma parte del proceso de modernización del sistema de transporte público impulsado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), con el propósito de simplificar el acceso a los distintos medios de movilidad de la ciudad. Al respecto, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, explicó que la nueva tarjeta permitirá cancelar el pasaje en diversos sistemas de transporte sin necesidad de portar un medio de pago distinto para cada uno. Asimismo, precisó que desde febrero de este año se viene desarrollando un plan de integración tarifaria orientado a unificar el servicio. Actualmente, la interoperabilidad ya se encuentra operativa en la Línea 2 y también en algunas empresas de transporte urbano que han adecuado sus sistemas de recaudo para incorporarse a este modelo.

¿Qué empresas ya aceptan la tarjeta interoperable y cómo será el nuevo sistema en cada uno de ellas?

La implementación de la tarjeta interoperable comenzó con aquellas empresas de transporte cuyos operadores de recaudo ya lograron adaptar sus sistemas a la plataforma tecnológica de la ATU. En esta primera etapa se encuentran Etuchisa (El Urbanito), Empresa Chalo, Rápido y Aerodirecto, esta última tras completar satisfactoriamente el proceso de pruebas. La ATU precisó que otros operadores podrán incorporarse progresivamente una vez que cumplan con los requisitos de compatibilidad establecidos para el sistema.

David Hernández, explicó que todas las empresas que validen la interoperabilidad de sus plataformas estarán habilitadas para aceptar la nueva tarjeta como medio de pago. Asimismo, adelantó que el Metropolitano tiene previsto integrarse a este sistema durante el 2026. En contraste, la Línea 1 del Metro de Lima continuará utilizando su propio mecanismo de recaudo mientras avanza el proceso de licitación para su modernización. Por ahora, la tarjeta interoperable únicamente está disponible en las boleterías de las cinco estaciones que actualmente operan en la Línea 2.