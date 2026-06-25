Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para acordonar la escena del crimen, mientras peritos de criminalística iniciaron con las diligencias de ley. Foto: ViaTv Perú/composición GEC
Efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para acordonar la escena del crimen, mientras peritos de criminalística iniciaron con las diligencias de ley. Foto: ViaTv Perú/composición GEC
Por Redacción EC

Un conductor de la empresa de transporte público Acorsa fue asesinado a balazos la noche de este miércoles 24 de junio, en la residencial A4 de Pachacútec, distrito de Ventanilla, Callao. Tras el homicidio, compañeros y vecinos de la víctima realizaron un acto de protesta mientras denunciaban el incremento de la violencia contra su sector.

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