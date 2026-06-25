Un conductor de la empresa de transporte público Acorsa fue asesinado a balazos la noche de este miércoles 24 de junio, en la residencial A4 de Pachacútec, distrito de Ventanilla, Callao. Tras el homicidio, compañeros y vecinos de la víctima realizaron un acto de protesta mientras denunciaban el incremento de la violencia contra su sector.

La víctima fue identificada como Erick Recalde, de 45 años. De acuerdo con las primeras informaciones recogidas por testigos en el lugar, el conductor se encontraba en su unidad de transporte cuando fue interceptado por dos sujetos en motocicleta, quienes le habría disparado tres veces antes de darse a la fuga.

Tras el homicidio, compañeros y vecinos de la víctima quemaron llantas como acto de protesta por el incremento de la violencia contra su sector. Foto: Canal Callao/composición GEC

Tras el atentado, Recalde fue trasladado de urgencia hacia el Hospital materno infantil Perú Corea donde los médicos solo pudieron constatar su deceso. Ante la confirmación de su muerte, choferes de la empresa Acorsa se concentraron en los exteriores del establecimiento para protestar.

Los vecinos y transportistas quemaron llantas en la vía pública con el objetivo de llamar la atención de las autoridades y exigir mayor seguridad frente a la criminalidad. En tanto, efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la zona para acordonar la escena del crimen, mientras peritos de criminalística iniciaron con las diligencias de ley.