La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de Ana Patricia Castro Garay, colaboradora de la institución que se desempeñaba como controladora de vía que fue atropellada la mañana del miércoles 24 de junio por un bus del Corredor Azul en el Cercado de Lima.

Mediante un comunicado oficial, la ATU extendió sus condolencias y solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de labores de la víctima, quien tenía 38 años. La entidad señaló que, tras conocer el hecho, inició las acciones de coordinación con el concesionario involucrado para brindar el soporte necesario a los deudos.

La institución informó que se activó el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y otras pólizas de seguro para atender las obligaciones legales correspondientes. Asimismo, indicaron que mantienen una colaboración estrecha con la Policía Nacional del Perú (PNP) para facilitar la información requerida en las investigaciones.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) expresa su más profundo pesar por el lamentable fallecimiento de nuestra colaboradora Ana Patricia Castro Garay, quien se desempeñaba como controladora de vía y perdió la vida en un trágico siniestro ocurrido esta mañana. pic.twitter.com/yE0RwUwpyg — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) June 24, 2026

Las circunstancias exactas del siniestro son actualmente materia de investigación por parte de las autoridades competentes. La ATU reiteró su compromiso de acompañar a la familia de la trabajadora fallecida hasta que se logre determinar las responsabilidades del caso.

Detalles del accidente del Corredor Azul

Según reportes preliminares, Castro Garay realizaba funciones habituales de colocación y retiro de conos de seguridad para regular el tránsito en el carril exclusivo. Minutos antes de las 11:00 a. m., la trabajadora habría retirado uno de los elementos de señalización para permitir el paso de un bus del Corredor Azul.

Por causas que se investigan, el bus de placa ABC-808 realizó una maniobra de retroceso e impactó a la orientadora. El golpe provocó que la mujer perdiera el equilibrio y cayera sobre la calzada, donde finalmente fue arrollada por la unidad vehicular, falleciendo inmediatamente.

El conductor del bus, Iván Teófilo Villavicencio Quispe, de 54 años, fue intervenido por efectivos policiales y trasladado a la comisaría del sector para las diligencias de ley.