El bus del Corredor Azul atropelló a una trabajadora de la ATU. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
El bus del Corredor Azul atropelló a una trabajadora de la ATU. (Foto: Diana Marcelo / @photo.gec)
Por Redacción EC

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) manifestó su profundo pesar por el fallecimiento de Ana Patricia Castro Garay, colaboradora de la institución que se desempeñaba como controladora de vía que fue atropellada la mañana del miércoles 24 de junio por un bus del Corredor Azul en el Cercado de Lima.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.