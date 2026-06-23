Parte frontal de uno de los buses del Metropolitano quedó destruida luego de sufrir un triple choque cerca de la estación Angamos. (Foto: Violeta Ayasta).
Parte frontal de uno de los buses del Metropolitano quedó destruida luego de sufrir un triple choque cerca de la estación Angamos. (Foto: Violeta Ayasta).
Por Redacción EC

Entre enero de 2023 y junio de 2026, el Metropolitano registró un total de 112 choques entre sus propias unidades. Esta cifra, obtenida a través de registros oficiales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), revela una frecuencia constante de colisiones en un servicio que moviliza diariamente a más de 500,000 pasajeros en la capital.

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