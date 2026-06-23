Entre enero de 2023 y junio de 2026, el Metropolitano registró un total de 112 choques entre sus propias unidades. Esta cifra, obtenida a través de registros oficiales de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), revela una frecuencia constante de colisiones en un servicio que moviliza diariamente a más de 500,000 pasajeros en la capital.

La estadística difundida por RPP precisa que en 2023 se reportaron 29 colisiones entre buses; en 2024 la cifra aumentó a 36, siendo el nivel más alto del periodo analizado. Durante el año 2025 se registraron 31 siniestros adicionales, mientras que hasta el 26 de mayo de 2026 se contabilizaron 16 accidentes de este tipo.

El análisis de las causas indica que el 50% de estos choques (57 casos), fue atribuido a la imprudencia del conductor. David Hernández, presidente de la ATU, señaló que las investigaciones han detectado un exceso de confianza por parte de los choferes al circular por los tramos de la Vía Expresa.

Accidente entre tres buses del Metropolitano deja a más de 40 heridos cerca de la estación Angamos. (Foto: Violeta Ayasta).

Según la autoridad, se han identificado situaciones de distracción o uso de teléfonos celulares durante el manejo. Hernández precisó que los accidentes de mayor magnitud no han sido protagonizados por personal nuevo en etapa de rotación, sino por conductores antiguos que poseen amplia experiencia dentro del sistema.

La estación Angamos destaca como uno de los puntos con mayor número de afectados en estos eventos. El 26 de agosto de 2025, un choque múltiple en dicho lugar dejó 44 personas heridas, mientras que el 18 de mayo de 2026 otra colisión entre tres unidades en la misma zona dejó un saldo de 46 heridos.

A las colisiones internas se suman otros factores de riesgo externos registrados en el mismo periodo. La ATU reportó 598 choques provocados por vehículos particulares que invadieron el carril exclusivo y 51 impactos contra la infraestructura de la vía, sumando un total de 761 siniestros viales.

Ante esta situación, la entidad supervisora evalúa los sistemas de frenado y los tiempos de reacción de los trabajadores. Por otro lado, especialistas en seguridad vial sugieren que la solución requiere fortalecer los programas de capacitación y aumentar la fiscalización efectiva para reducir la impunidad ante las infracciones de tránsito.