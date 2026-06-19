El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó el diseño de las nuevas unidades articuladas que integrarán la flota del Metropolitano, en la forma de vehículos con un diseño exterior aerodinámico de color gris similar al que tienen las unidades actuales de la vía troncal.

Cada bus articulado posee aire acondicionado y una longitud de 18.5 metros y tiene capacidad para transportar a 164 pasajeros. La distribución permite que 47 personas viajen sentadas, incluyendo ocho asientos preferenciales con cinturones de seguridad, y 117 de pie.

🚌✨ ¡Así lucirá el nuevo bus del #Metropolitano!



☝🏻 Más moderno, cómodo y pensado para mejorar tu viaje.



🚍💨 #TransporteModerno pic.twitter.com/1eD0rDu12p — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) June 18, 2026

El diseño interior incluye un espacio exclusivo para usuarios en silla de ruedas, equipado con un sensor que notifica al conductor cuando el pasajero asegura su cinturón.

Además, se incorpora la instalación de 18 puertos de carga USB localizados en los pasamanos y zonas de asientos. El sistema de recaudo será digital y permitirá el uso de billeteras electrónicas, facilitando la futura implementación de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT).

En términos de seguridad, las unidades que circularán en base a GNV están equipadas con cámaras de vigilancia internas y de retroceso que son monitoreadas por el conductor.

El plan de implementación contempla la incorporación de aproximadamente 600 unidades nuevas entre buses troncales y alimentadores. De esta cantidad, 300 corresponden a vehículos troncales, 223 a unidades alimentadoras y 60 buses adicionales destinados a la ampliación norte hacia Chimpu Ocllo, en Carabayllo.