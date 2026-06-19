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Nuevos buses del Metropolitano se irán implementando gradualmente para remplazar la flota actual. (Foto: Andina)
Nuevos buses del Metropolitano se irán implementando gradualmente para remplazar la flota actual. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó el diseño de las nuevas unidades articuladas que integrarán la flota del Metropolitano, en la forma de vehículos con un diseño exterior aerodinámico de color gris similar al que tienen las unidades actuales de la vía troncal.

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