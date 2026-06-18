La Municipalidad Provincial del Cusco inició con la preparación de las actividades protocolares destinadas a recibir al papa León XIV, quien llegará al Perú en la primera quincena de noviembre. El alcalde Luis Pantoja Calvo anunció que la comuna otorgará las llaves de la ciudad al Sumo Pontífice como parte de los actos centrales de bienvenida en la región imperial.

Entre las actividades contempladas se encuentran los espacios arqueológicos como la explanada de Sacsayhuamán. Además, los gremios de artesanos locales están a cargo de la manufactura de piezas de textilería y orfebrería tradicional que serán entregadas como obsequios oficiales al Papa durante su permanencia en la región.

Un migrante peruano durante el encuentro que el papa León XIV ha mantenido con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina en el muelle de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria. (EFE/ Angel Medina G.). / Angel Medina G.

“Hemos recibido la mejor noticia. Desde la Plaza Mayor estamos frente a la casa de Dios, frente a la Catedral de Cusco, celebrando el mes jubilar de nuestra ciudad, como un pueblo católico mayoritariamente, que cree en la fe y esperanza, nos sentimos muy felices. Creo que es la mejor noticia que hemos recibido en el mes jubilar de nuestra ciudad. Vamos a prepararnos desde el día de hoy para entregarle las llaves de la ciudad, recibirlo como corresponde al papa con los brazos abiertos”, declaró Pantoja Calvo a RPP Noticias.

Asimismo, el burgomaestre defendió las condiciones operativas de la provincia para albergar eventos de nivel internacional, y aseguró que Cusco representa “una ciudad sagrada, milenaria, sobre todo segura, ordenada, limpia, inclusiva, no tenemos sicariato, extorsiones o heridos de bala, solo tenemos cultura viva y amor por nuestro pueblo”.

La ruta del papa León XIV contempla cinco regiones

La gira del papa León XIV por el Perú tiene una ruta por las ciudades de Lima, Chiclayo, Piura, Cusco y Pucallpa. No obstante aún se evalúa la inclusión de Puno e Iquitos dentro del mapa de viaje. Tras sostener una audiencia oficial en la Ciudad del Vaticano, el presidente Balcázar confirmó el itinerario y la propuesta logística diseñada por el Poder Ejecutivo para optimizar los tiempos de viaje del jerarca católico.

Presidente Balcázar confirma visita del papa León XIV al Perú en noviembre. (Foto: Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

“Le hemos ofrecido el helicóptero para cualquier punto que él desee cubrirlo de forma rápida porque él quiere cubrir la mayor cantidad de pueblitos del norte y también de la selva y Cuzco. Podemos darle la facilidad con el helicóptero para ir de Cuzco a Puno para que se encuentre con los hermanos aymaras y quechuas”, señaló el jefe de Estado.