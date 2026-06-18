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Los gremios de artesanos locales están a cargo de la manufactura de piezas de textilería y orfebrería tradicional que serán entregadas como obsequios oficiales al Papa durante su permanencia en la región. Foto: captura RPP Noticias
Los gremios de artesanos locales están a cargo de la manufactura de piezas de textilería y orfebrería tradicional que serán entregadas como obsequios oficiales al Papa durante su permanencia en la región. Foto: captura RPP Noticias
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La Municipalidad Provincial del Cusco inició con la preparación de las actividades protocolares destinadas a recibir al papa León XIV, quien llegará al Perú en la primera quincena de noviembre. El alcalde Luis Pantoja Calvo anunció que la comuna otorgará las llaves de la ciudad al Sumo Pontífice como parte de los actos centrales de bienvenida en la región imperial.

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