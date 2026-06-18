Barranco se alista para que esté lunes se inicien los trabajos de restauración y conservación de La Ermita de Barranco, uno de los monumentos más icónicos de su patrimonio cultural y turístico. Este proyecto marca un hito para el distrito y refuerza su posicionamiento como uno de los principales destinos históricos de Lima Metropolitana.

La iniciativa es encabezada por la Municipalidad de Barranco, bajo la gestión de la alcaldesa Jessica Vargas, y cuenta con el financiamiento del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET).

Inversión para recuperar La Ermita de Barranco

El proyecto contempla una inversión superior a los 10.7 millones de soles y tendrá un plazo de ejecución de 480 días calendario. El objetivo es recuperar y poner en valor La Ermita de Barranco, garantizando su preservación para vecinos, visitantes y futuras generaciones.

Asimismo, el expediente técnico y gestionar el financiamiento ante el gobierno central, se logró gracias a un contrato de cesión de uso con el Arzobispado de Lima.

Restauración integral del monumento histórico

La intervención incluye la restauración completa de la estructura, la recuperación de sus elementos arquitectónicos y la conservación de sus valores patrimoniales. Según destacó la alcaldesa Jessica Vargas, estos trabajos buscan devolverle su esplendor original y asegurar su permanencia en el tiempo.

A lo largo de más de dos siglos, La Ermita de Barranco ha sido testigo de importantes episodios de la historia del Perú. Sobrevivió a la Guerra del Pacífico y sufrió severos daños durante el terremoto de 1940, convirtiéndose en un símbolo de resistencia e identidad para los barranquinos.