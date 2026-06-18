Resumen
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Barranco se alista para que esté lunes se inicien los trabajos de restauración y conservación de La Ermita de Barranco, uno de los monumentos más icónicos de su patrimonio cultural y turístico. Este proyecto marca un hito para el distrito y refuerza su posicionamiento como uno de los principales destinos históricos de Lima Metropolitana.
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