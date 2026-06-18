El presidente de la República, José María Balcázar, confirmó que el papa León XIV visitará el país durante la primera quincena de noviembre del presente año.

En entrevista con RPP, el jefe de Estado precisó que el Sumo Pontífice visitará las ciudades Piura (Sullana), Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima (Callao).

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Según las declaraciones del presidente José María Balcázar, la estadía del papa León XIV en nuestro país tendría una duración estimada de entre 8 y 10 días. Además, el mandatario agregó que el Gobierno buscará plantear la posibilidad de prolongar su visita.

Presidente Balcázar confirma visita del papa León XIV al Perú en noviembre. (Foto: Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

Hasta la fecha, la agenda preliminar del papa León XIV incluiría visitas a Lima, Chiclayo, Piura, Sullana, Cusco y Pucallpa. Además, se evalúa un traslado desde Chiclayo hacia los distritos altoandinos de Incahuasi y Cañaris para reunirse con los pobladores de las comunidades quechuahablantes.

Asimismo, Balcázar informó que Puno e Iquitos también podrían ser incluidas en el recorrido. No obstante, precisó que la decisión final dependerá de las evaluaciones logísticas y de seguridad que realice la oficina especializada del Vaticano encargado de organizar el viaje papal.

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Por otro lado, durante el encuentro, el papa León XIV se refirió a la situación nacional, especialmente sobre las tensiones surgidas en el ámbito político. En ese contexto, hizo un llamado a promover el diálogo y la búsqueda de consensos para fortalecer la unidad del país.

Presidente Balcázar confirma visita del papa León XIV al Perú en noviembre. (Foto: Handout / VATICAN MEDIA / AFP)

“Él habla mucho de no ser Torre de Babel, que hacemos construcciones y de momento, y queremos llegar al cielo, y no nos damos cuenta que la realidad nos exige otras cosas”, señaló Balcázar.

Finalmente, el presidente de la República señaló que el papa León XIV destacó que los líderes políticos peruanos prioricen el diálogo y el trabajo orientado al desarrollo del país.