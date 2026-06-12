Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Como obispo de Chiclayo y, particularmente, como prefecto del Dicasterio para los Obispos, el hoy papa León XIV siguió de cerca el caso Sodalicio y tuvo un rol relevante en la posterior intervención de la Santa Sede.
Como obispo de Chiclayo y, particularmente, como prefecto del Dicasterio para los Obispos, el hoy papa León XIV siguió de cerca el caso Sodalicio y tuvo un rol relevante en la posterior intervención de la Santa Sede.
Por Agencia EFE

El papa pidió este viernes acogida para los migrantes respetando su historia, pero también que ellos se abran con confianza a la comunidad que les recibe, aprendan su lengua, respeten sus leyes, conozcan sus costumbres y participen en la vida común.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.