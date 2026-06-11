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El papa León XIV mantiene un encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de organizaciones que trabajan en el rescate, acogida e integración, en Arguineguín, Gran Canaria. (EFE/ Angel Medina G.).
El papa León XIV mantiene un encuentro con más de un millar de inmigrantes de África, América Latina y con representantes de organizaciones que trabajan en el rescate, acogida e integración, en Arguineguín, Gran Canaria. (EFE/ Angel Medina G.).
/ Angel Medina G.
Por Agencia EFE

El papa León XIV criticó este jueves a Europa porque “no se puede hablar de dignidad y dejar que los mares sean cementerios”, en referencia a los inmigrantes que tratan de llegar desde África aun a riesgo de morir en el intento.

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