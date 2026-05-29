Por Redacción EC

Hace más de un año, Robert Prevost, bajo el nombre de Papa León XIV, asumió como jefe supremo de la Iglesia Católica tras un cónclave que duró aproximadamente dos días en la Capilla Sixtina. Su elección no solo generó mucha conmoción entre miles de fieles en todo el mundo, sino también particularmente en nuestro país, debido a que el estadounidense pasó gran parte de su vida religiosa en el Perú, sirviendo a los más pobres y llevando la palabra de Dios a los pueblos más alejados. En ese sentido, en Chiclayo lo siguen recordando con mucho cariño, no solo a través de oraciones, sino también mediante homenajes y recorridos turísticos como la denominada “Ruta del Papa León”. Así, en esta oportunidad, la “Capital de la Amistad” dio a conocer un nuevo mural en honor al santo padre, lo cual ha llamado la atención de muchas personas y turistas. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.