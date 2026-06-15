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Ruta del Papa impulsa turismo religioso y obras de restauración en Lambayeque. (Foto: Andina)
Ruta del Papa impulsa turismo religioso y obras de restauración en Lambayeque. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las pampas de Reque, en la región Lambayeque, han sido propuestas como el escenario principal para la misa multitudinaria que encabezaría el papa León XIV durante la visita que realizaría al Perú en noviembre próximo. Así lo informó el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), Félix Mio, quien detalló los preparativos que ya se vienen ejecutando para recibir al sumo pontífice.

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