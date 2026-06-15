Las pampas de Reque, en la región Lambayeque, han sido propuestas como el escenario principal para la misa multitudinaria que encabezaría el papa León XIV durante la visita que realizaría al Perú en noviembre próximo. Así lo informó el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur), Félix Mio, quien detalló los preparativos que ya se vienen ejecutando para recibir al sumo pontífice.

Según explicó el funcionario, el terreno proyectado comprende unas 3.000 hectáreas ubicadas dentro del área destinada al futuro parque industrial de Reque. En este espacio se prevé instalar la infraestructura necesaria para albergar a aproximadamente 1,5 millones de fieles, cifra que superaría la asistencia registrada durante la visita del papa Francisco al país en 2018.

“Ya estamos haciendo los preparativos, el diseño y la distribución de lo que será este espacio para albergar la santa misa del papa León XIV” , señaló Mio a la Agencia Andina.

Lambayeque proyecta altar gigante y dos helipuertos para recibir al papa León XIV. (Foto: Andina)

El proyecto contempla una distribución estratégica del terreno. Alrededor de 1.000 hectáreas estarán destinadas a la concentración de peregrinos, mientras que otras 500 hectáreas servirán como estacionamientos y una extensión similar será acondicionada para campamentos que albergarán a visitantes nacionales y extranjeros.

Dentro de las instalaciones también se proyecta la construcción de dos helipuertos: uno de uso exclusivo para el papa León XIV y otro destinado a jefes de Estado, autoridades y delegaciones internacionales que podrían arribar al país con motivo de la visita papal.

Asimismo, se prevé la instalación de un altar mayor de aproximadamente 100 metros por 100 metros. La estructura contará con espacios destinados a un coro religioso de 800 integrantes y áreas reservadas para cerca de 2.000 invitados especiales.

La ceremonia también podría reunir algunas de las principales expresiones de fe del país. De acuerdo con Félix Mio, imágenes religiosas emblemáticas como la Cruz de Motupe, el Señor Cautivo de Ayabaca, la Virgen de Chapi de Arequipa, Santa Lucía de Ferreñafe y el Niño del Milagro de Ciudad Eten han solicitado participar en la celebración litúrgica.

Autoridades avanzan diseño de complejo para histórica misa papal en Reque. (Foto: Andina)

En paralelo, el Gobierno Regional de Lambayeque viene ejecutando diversas obras vinculadas a la denominada “Ruta del Papa”. Entre ellas destaca la restauración de la Catedral Santa María de Chiclayo, donde León XIV ejerció como monseñor durante más de ocho años. La intervención presenta un avance del 94 % y será entregada el próximo 19 de junio.

También se desarrollan trabajos de mejoramiento en la capilla de Santo Toribio de Mogrovejo, en Saña, con una inversión cercana a los cuatro millones de soles. La culminación de esta obra está prevista para agosto.

A estas iniciativas se suma la futura restauración de la capilla de La Verónica mediante el mecanismo de obras por impuestos.

Las autoridades regionales también reportaron un impacto positivo en la actividad turística. Según datos de Gercetur, Lambayeque registró un crecimiento del 24 % en la llegada de visitantes durante el presente año, alcanzando aproximadamente 1 millón 150 mil turistas nacionales y extranjeros.

Como parte de los preparativos para la eventual visita del pontífice, el Gobierno Regional ejecuta además trabajos de mejoramiento vial, iluminación urbana, limpieza pública y recuperación de espacios turísticos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y la capacidad de atención de la región ante uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los últimos años.