Resumen
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Un sismo de magnitud 5.5 se registró este sábado 13 de junio en la región Piura. El evento ocurrió a las 01:35 horas en el norte del territorio peruano, según datos del Instituto Geofísico del Perú.
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