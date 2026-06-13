Un sismo de magnitud 5.5 se registró este sábado 13 de junio en la región Piura. El evento ocurrió a las 01:35 horas en el norte del territorio peruano, según datos del Instituto Geofísico del Perú.

Los datos oficiales sitúan el epicentro a 10 kilómetros al oeste del distrito de Suyo, en Ayabaca. El foco sísmico presentó una profundidad de 68 kilómetros bajo la superficie.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0353

Fecha y Hora Local: 13/06/2026,01:35:38

Magnitud: 5.5

Profundidad: 68 km

Latitud: -4.50

Longitud: -80.09

Intensidad: IV-V Suyo

Referencia: 10 km al O de Suyo, Ayabaca - Piurahttps://t.co/p5Srj4klkb — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 13, 2026

La intensidad del movimiento alcanzó los niveles IV y V en la escala de Mercalli en la localidad de Suyo.

Hasta el momento no hay informes oficiales sobre personas heridas o afectadas por el fenómeno.