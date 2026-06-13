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El sismo se sintió en Piura durante la madrugada de hoy 13 de junio.
El sismo se sintió en Piura durante la madrugada de hoy 13 de junio.
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 5.5 se registró este sábado 13 de junio en la región Piura. El evento ocurrió a las 01:35 horas en el norte del territorio peruano, según datos del Instituto Geofísico del Perú.

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