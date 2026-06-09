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Para los pescadores, el impacto del oleaje registrado este lunes 8 ha superado en fuerza a las olas del días sábado y domingo. Foto: Facebook/RedNort TV/prensa libre/composición GEC
Para los pescadores, el impacto del oleaje registrado este lunes 8 ha superado en fuerza a las olas del días sábado y domingo. Foto: Facebook/RedNort TV/prensa libre/composición GEC
Por Redacción EC

La persistencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad, en la región Lambayeque, sigue causando severos daños al muelle histórico de Puerto Eten. A pesar de las proyecciones iniciales de la Marina de Guerra mencionaban un descenso de la intensidad del mar tras el fin de semana, las olas mantuvieron su fuerza este lunes 8 de junio, lo que provocó el desprendimiento de tablones y vigas de madera de la estructura con más de 100 años de construcción.

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