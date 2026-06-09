La persistencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad, en la región Lambayeque, sigue causando severos daños al muelle histórico de Puerto Eten. A pesar de las proyecciones iniciales de la Marina de Guerra mencionaban un descenso de la intensidad del mar tras el fin de semana, las olas mantuvieron su fuerza este lunes 8 de junio, lo que provocó el desprendimiento de tablones y vigas de madera de la estructura con más de 100 años de construcción.

El desprendimiento de estos materiales movilizó a los pescadores artesanales y vecinos de la zona costera, para retirar los restos arrastrados por la marea hacia la orilla de la playa. Según los residentes, la acumulación de maderos dañados representa un riesgo para los transeúntes debido a la presencia de clavos oxidados y piezas puntiagudas expuestas sobre la arena.

Las condiciones oceanográficas adversas provocaron la suspensión total de las actividades de navegación y extracción de recursos hidrobiológicos en la zona. Esta restricción afecta el ingreso económico diario de las familias dedicadas a la pesca artesanal en Puerto Eten, quienes reportaron que las ráfagas de viento y las olas se intensificaron durante las primeras horas del día.

El fenómeno meteorológico afecta actividades pesqueras y embarcaciones artesanales. Foto: RedNort Tv

Respecto al comportamiento del mar en la zona de embarque, los pescadores locales señalaron la gravedad de la situación actual: “La mar sigue brava”, comentaron.

Los pescadores aseguraron que el impacto del oleaje registrado este lunes superó en fuerza a las olas reportadas el sábado 6 y domingo 7 de junio. Como se sabe, la Marina advirtió que este fenómeno persistiría hasta el 11 de junio.

Muelle de Puerto Eten tiene más de 100 años sin mantenimiento

Los residentes locales manifestaron que la estructura del muelle de Puerto Eten supera los 100 años de antigüedad, y evidencia problemas de estabilidad vial en su plataforma peatonal. Ellos aseguran que al recorrer la instalación se percibe el movimiento inestable de las tablas remanentes, muchas de ellas se encuentran agrietadas o en riesgo de colapsar ante futuros impactos de la marea.

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De acuerdo con los testimonios, cada vez que ocurre alguna anomalía en el litoral, la infraestructura del muelle se pierde progresivamente, debido a la falta de proyectos de conservación técnica a largo plazo.

Las capitanías de puerto mantienen izada la bandera roja como medida de seguridad para impedir el acceso al muelle y restringir el zarpe de embarcaciones menores hasta que las condiciones climáticas retornen a la normalidad.