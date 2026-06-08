El emblemático malecón Grau, uno de los principales atractivos turísticos y comerciales de la provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad, quedó con severos daños en su infraestructura tras ser golpeado por el oleaje anómalo previsto hasta el 11 de junio por la Marina de Guerra.

La fuerza de las olas socavaron las bases de la estructura y destruyeron una parte considerable del muro de contención, lo que provocó el colapso del pavimento peatonal. Las olas también causaron inundaciones en zonas residenciales del distrito de Víctor Larco, en Trujillo.

Según los reportes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, el impacto del mar arrastró una gran cantidad de piedras y sedimentos desde la orilla hacia los espacios públicos. El desmoronamiento de la defensa costera afectó directamente la infraestructura urbana y paralizó las actividades de los artesanos y comerciantes locales que dependen del flujo turístico en este balneario norteño.

Las olas lograron sobrepasar la muralla de Buenos Aires, en del distrito de Víctor Larco. Trujillo. Esto provocó la inundación de diversas vías públicas y la afectación de 10 viviendas familiares. Foto: Andina

Los pobladores y operadores turísticos de la zona mencionaron que, días atrás, el malecón ya había presentado fisuras y daños estructurales menores. Sin embargo, las medidas de mitigación previas resultaron insuficientes para soportar el incremento de la marea, lo que aceleró el desprendimiento de los bloques de concreto frente a las viviendas y negocios ubicados en la primera línea de la playa.

Inundaciones de viviendas y daños materiales en balneario Buenos Aires

A unos 100 kilómetros al sur, en la provincia de Trujillo, el fenómeno meteorológico también afectó el balneario de Buenos Aires, en el distrito de Víctor Larco. En este sector, las olas lograron sobrepasar el enrocado que sirve como barrera de contención, lo que provocó la inundación las calzadas de los jirones Libertad, Pedro Ruiz y Jorge Chávez.

El agua ingresó a por lo menos 10 viviendas de la zona, lo que obligó al COER y a las brigadas municipales a desplegar de urgencia una retroexcavadora y dos motobombas para retirar el agua estancada y limpiar los escombros de las vías públicas. Las autoridades mantienen la alerta en todo el litoral liberteño ante la continuidad de las condiciones anómalas en el mar.