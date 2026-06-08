Resumen

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Las autoridades mantienen la alerta en todo el litoral liberteño ante la continuidad de las condiciones anómalas en el mar. Foto: captura de Facebook/Más Radio Pacasmayo/composición GEC
Las autoridades mantienen la alerta en todo el litoral liberteño ante la continuidad de las condiciones anómalas en el mar. Foto: captura de Facebook/Más Radio Pacasmayo/composición GEC
Por Redacción EC

El emblemático malecón Grau, uno de los principales atractivos turísticos y comerciales de la provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad, quedó con severos daños en su infraestructura tras ser golpeado por el oleaje anómalo previsto hasta el 11 de junio por la Marina de Guerra.

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