Resumen

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En el 2025, la victima Vargas Castillo fue intervenido por sospecha de extorsión y se le decomisó material explosivo, detonadores y mechas lentas. Foto: Joseph Angeles/@ photo gec
En el 2025, la victima Vargas Castillo fue intervenido por sospecha de extorsión y se le decomisó material explosivo, detonadores y mechas lentas. Foto: Joseph Angeles/@ photo gec
Por Redacción EC

Un hombre de 26 años, identificado como Noel Gener Junior Vargas Castillo, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 8 de junio en el interior de un local de la casa de apuestas deportivas Tinbet. El homicidio ocurrió aproximadamente a las 5:00 p. m., en la cuadra 50 de la avenida Túpac Amaru, en Comas.

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