Un hombre de 26 años, identificado como Noel Gener Junior Vargas Castillo, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 8 de junio en el interior de un local de la casa de apuestas deportivas Tinbet. El homicidio ocurrió aproximadamente a las 5:00 p. m., en la cuadra 50 de la avenida Túpac Amaru, en Comas.

De acuerdo a las cámaras de seguridad del local, el homicida que aún no ha sido identificado ingresó de forma sigilosa al local y disparó a quemarropa varias veces contra Vargas Castillo, quien murió de forma instantánea. Según testigos y conocidos de la zona indicaron que la víctima era conocido como “Marquito” o “Zorrito”.

Luego de recibir la alerta a través de la Central de Emergencias 105, efectivos de la Comisaría PNP Túpac Amaru se desplazaron hasta el negocio de apuestas y, al ingresar al recinto, los agentes constataron el deceso tras encontrar el cuerpo de Vargas Castillo tendido con evidentes heridas por proyectiles de bala en la cabeza y la espalda.

Los agentes acordonaron el perímetro del establecimiento para permitir las labores de los peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público. Al mismo tiempo, las Policía desplegó el Plan Cerco en los sectores colindantes del distrito para lograr la captura del presunto sicario.

Según informaciones preliminares, Vargas Castillo estaría presuntamente vinculado con el cobro de cupos y la extorsión comercial en la zona. Foto: Joseph Angeles/@photo gec

Víctima registra antecedentes por extorsión

La principal hipótesis que maneja la Unidad de Investigación de Homicidios se orienta hacia un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales rivales que operan en Lima Norte. Según informaciones preliminares, Vargas Castillo estaría presuntamente vinculado con el cobro de cupos y la extorsión comercial en la zona.

De acuerdo a las bases de datos de la PNP, el fallecido contaba con antecedentes policiales previos: en mayo de 2025 fue intervenido por personal especializado en Lima Norte bajo sospecha de extorsión. En ese momento, se le decomisó material explosivo, detonadores y mechas lentas. Cuando era menor de edad, fue intervenido por haber participado en un robo agravado.

Las investigaciones continúan a cargo de la Dirincri con el objetivo de recopilar las grabaciones de las cámaras de seguridad del local y de la vía pública para identificar al atacante y esclarecer los motivos del crimen.