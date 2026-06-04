La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) ha dispuesto el cierre de 76 puertos en todo el litoral peruano tras los pronósticos de la Marina de Guerra del Perú, que alertó sobre la “persistencia de oleajes anómalos” que se extenderán hasta el jueves 11 de junio de 2026.

Se reportaron 41 puertos afectados parcialmente y 35 han sido clausurados de forma total. La medida busca mitigar los riesgos para los trabajadores del sector pesquero, portuario y recreativo.

A 76 se incrementó la cantidad de puertos cerrados en el litoral norte y centro tras la presencia de oleaje de ligera a muy fuerte intensidad. Foto: X/COEN

¿Qué significa que un puerto esté cerrado parcial o totalmente?

De acuerdo al Dicapi, el cierre parcial se da cuando “existen limitaciones para el tráfico de naves en la jurisdicción, debido a los fuertes vientos y altura de olas superior al 50% mas a su condición normal y como máximo el 100% en forma intermitente o continua”.

En tanto, el cierre total de un puerto se dispone cuando “implica la imposibilidad del desarrollo normal de las actividades marítimas, pesqueras, pesqueras, portuarias y de náutico recreativo, considera la necesidad de suspensión total de las actividades marítimas”.

¿Qué puertos registran cierre total o parcial en el litoral peruano?

Las restricciones y cierres debido al oleaje anómalo afectan de manera diferenciada a cada sector de la costa peruana.

Zona Norte

Esta región comprende un total de 49 puertos supervisados. De dicha cifra, únicamente 16 terminales se encuentran bajo la condición de “Puerto Abierto” (Nivel I). En contraposición, las autoridades han dispuesto el cierre parcial (Nivel III) de 18 instalaciones y el cierre total (Nivel V) en 15 terminales.

Zona Centro

Es el área con la mayor cantidad de puertos cerrados. En total son 55 puertos monitoreados, solo 14 logran operar de manera regular (Nivel I). La afectación por el oleaje ha obligado a declarar el cierre parcial (Nivel III) en 23 muelles o caletas, mientras que 18 puntos estratégicos permanecen en cierre total (Nivel V).

Oleajes de moderada intensidad se presentan frente a la costa y obligan al cierre de 76 de los 108 puertos, caletas, terminales y muelles. (Foto: Andina)

Zona Sur

Tiene la menor cantidad de suspensiones operativas. Son un total de 33 terminales evaluados, la gran mayoría se mantiene en funcionamiento con 31 puertos abiertos (Nivel I). Sin embargo, por medidas estrictas de seguridad, la Dicapi ha ordenado el cierre total (Nivel V) para 2 terminales específicos de la región. Hasta el momento, no se han registrado puertos bajo la condición de cierre parcial.

¿Cuales son los puertos con cierre parcial?

Lista de puertos y caletas con Cierre Parcial (Nivel III)

Capitanía de Paita

Caleta Chullillache

Caleta Colan

Caleta Constante

Caleta La Islillap

Caleta Las Delicias (Paita)

Caleta Matacaballo

Caleta Parachique

Caleta Puerto Rico

Caleta Tierra Colorada

Caleta Tortuga (Paita)

Caleta Yacila

Ensenada Sechura

Puerto Bayovar

Puerto Paita

Terminal Multiboyas (Colan)

Capitanía de Chimbote

Caleta Coishco

Caleta El Dorado

Caleta La Gramita

Caleta Los Chimus

Caleta Santa

Caleta Tortugas (Chimbote)

Muelle Portuario Sider “C” (Chimbote)

Puerto Casma

Puerto Chimbote

Puerto Samanco

Terminal Multiboyas Chimbote

Terminal Portuario Chimbote Muelle N° 1 y Muelle N° 2

Capitanía de Supe

Caleta Culebras (Supe)

Caleta Vidal

Puerto Chico

Puerto Huarmey

Puerto Supe

"Las mareas suben y bajan todo el tiempo, de un día a otro; incluso en el mismo día cambian". (FOTO: GEC) / CESAR FAJARDO

Capitanía de Huacho

Caleta Carquin

Caleta Vegueta

Puerto Huacho

Capitanía de Talara

Caleta Lobitos (Talara)

Caleta San Pablo

Puerto Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro)

Capitanía de Chancay

Puerto Chancay (Bahía)

Terminal Multiboyas BPO

Capitanía de Pisco

Puerto Tambo de Mora

¿Cuales son los puertos con cierre total?

Lista de puertos y caletas con Cierre Total (Nivel V):

Capitanía de Salaverry

Caleta Cherrepe

Caleta Guadalupito

Caleta Huanchaco

Caleta La Barranca

Caleta Magdalena de Cao

Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry

Puerto Malabrigo

Puerto Morin

Puerto Pacasmayo

Puerto Salaverry (Muelles 1A-1B y 2A-2B) STI Salaverry Terminal Internacional

Terminal Multiboyas Salaverry

Capitanía de San Juan

Caleta Chala

Caleta Lomas

Caleta Nazca

Caleta Puerto Viejo

Caleta Sagua

Caleta Tanaka

Puerto San Juan

Puerto San Nicolas

Capitanía de Pisco

Caleta Laguna Grande

Caleta Lagunillas

Puerto Cerro Azul

Terminal Portuario LNG-Melchorita

Capitanía de Talara

Muelle Carga Líquida Petroperú

Muelle Híbrido MU2

Terminal Multiboyas Negritos

Terminal Multiboyas Punta Arenas

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Capitanía de Chancay

Muelle 1 (TPMC)

Muelle 2 (TPMC)

Muelle 3 (TPMC)

Muelle 4 (TPMC)

Capitanía de Supe

Punta Lobitos (Supe)

Terminal Multiboyas Paramonga

Capitanía de Ilo