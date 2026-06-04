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La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) ha dispuesto el cierre de 76 puertos en todo el litoral peruano tras los pronósticos de la Marina de Guerra del Perú, que alertó sobre la “persistencia de oleajes anómalos” que se extenderán hasta el jueves 11 de junio de 2026.
La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) ha dispuesto el cierre de 76 puertos en todo el litoral peruano tras los pronósticos de la Marina de Guerra del Perú, que alertó sobre la “persistencia de oleajes anómalos” que se extenderán hasta el jueves 11 de junio de 2026.
Se reportaron 41 puertos afectados parcialmente y 35 han sido clausurados de forma total. La medida busca mitigar los riesgos para los trabajadores del sector pesquero, portuario y recreativo.
¿Qué significa que un puerto esté cerrado parcial o totalmente?
De acuerdo al Dicapi, el cierre parcial se da cuando “existen limitaciones para el tráfico de naves en la jurisdicción, debido a los fuertes vientos y altura de olas superior al 50% mas a su condición normal y como máximo el 100% en forma intermitente o continua”.
En tanto, el cierre total de un puerto se dispone cuando “implica la imposibilidad del desarrollo normal de las actividades marítimas, pesqueras, pesqueras, portuarias y de náutico recreativo, considera la necesidad de suspensión total de las actividades marítimas”.
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¿Qué puertos registran cierre total o parcial en el litoral peruano?
Las restricciones y cierres debido al oleaje anómalo afectan de manera diferenciada a cada sector de la costa peruana.
Zona Norte
Esta región comprende un total de 49 puertos supervisados. De dicha cifra, únicamente 16 terminales se encuentran bajo la condición de “Puerto Abierto” (Nivel I). En contraposición, las autoridades han dispuesto el cierre parcial (Nivel III) de 18 instalaciones y el cierre total (Nivel V) en 15 terminales.
Zona Centro
Es el área con la mayor cantidad de puertos cerrados. En total son 55 puertos monitoreados, solo 14 logran operar de manera regular (Nivel I). La afectación por el oleaje ha obligado a declarar el cierre parcial (Nivel III) en 23 muelles o caletas, mientras que 18 puntos estratégicos permanecen en cierre total (Nivel V).
Zona Sur
Tiene la menor cantidad de suspensiones operativas. Son un total de 33 terminales evaluados, la gran mayoría se mantiene en funcionamiento con 31 puertos abiertos (Nivel I). Sin embargo, por medidas estrictas de seguridad, la Dicapi ha ordenado el cierre total (Nivel V) para 2 terminales específicos de la región. Hasta el momento, no se han registrado puertos bajo la condición de cierre parcial.
¿Cuales son los puertos con cierre parcial?
Lista de puertos y caletas con Cierre Parcial (Nivel III)
Capitanía de Paita
- Caleta Chullillache
- Caleta Colan
- Caleta Constante
- Caleta La Islillap
- Caleta Las Delicias (Paita)
- Caleta Matacaballo
- Caleta Parachique
- Caleta Puerto Rico
- Caleta Tierra Colorada
- Caleta Tortuga (Paita)
- Caleta Yacila
- Ensenada Sechura
- Puerto Bayovar
- Puerto Paita
- Terminal Multiboyas (Colan)
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Capitanía de Chimbote
- Caleta Coishco
- Caleta El Dorado
- Caleta La Gramita
- Caleta Los Chimus
- Caleta Santa
- Caleta Tortugas (Chimbote)
- Muelle Portuario Sider “C” (Chimbote)
- Puerto Casma
- Puerto Chimbote
- Puerto Samanco
- Terminal Multiboyas Chimbote
- Terminal Portuario Chimbote Muelle N° 1 y Muelle N° 2
Capitanía de Supe
- Caleta Culebras (Supe)
- Caleta Vidal
- Puerto Chico
- Puerto Huarmey
- Puerto Supe
Capitanía de Huacho
- Caleta Carquin
- Caleta Vegueta
- Puerto Huacho
Capitanía de Talara
- Caleta Lobitos (Talara)
- Caleta San Pablo
- Puerto Talara (Muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro)
Capitanía de Chancay
- Puerto Chancay (Bahía)
- Terminal Multiboyas BPO
Capitanía de Pisco
- Puerto Tambo de Mora
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¿Cuales son los puertos con cierre total?
Lista de puertos y caletas con Cierre Total (Nivel V):
Capitanía de Salaverry
- Caleta Cherrepe
- Caleta Guadalupito
- Caleta Huanchaco
- Caleta La Barranca
- Caleta Magdalena de Cao
- Muelle Artesanal del Terminal Pesquero Salaverry
- Puerto Malabrigo
- Puerto Morin
- Puerto Pacasmayo
- Puerto Salaverry (Muelles 1A-1B y 2A-2B) STI Salaverry Terminal Internacional
- Terminal Multiboyas Salaverry
Capitanía de San Juan
- Caleta Chala
- Caleta Lomas
- Caleta Nazca
- Caleta Puerto Viejo
- Caleta Sagua
- Caleta Tanaka
- Puerto San Juan
- Puerto San Nicolas
Capitanía de Pisco
- Caleta Laguna Grande
- Caleta Lagunillas
- Puerto Cerro Azul
- Terminal Portuario LNG-Melchorita
Capitanía de Talara
- Muelle Carga Líquida Petroperú
- Muelle Híbrido MU2
- Terminal Multiboyas Negritos
- Terminal Multiboyas Punta Arenas
Capitanía de Chancay
- Muelle 1 (TPMC)
- Muelle 2 (TPMC)
- Muelle 3 (TPMC)
- Muelle 4 (TPMC)
Capitanía de Supe
- Punta Lobitos (Supe)
- Terminal Multiboyas Paramonga
Capitanía de Ilo
- Muelle ENAPU (Ilo)
- Muelle SPCC (Patio Puerto)
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