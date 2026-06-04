Resumen

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La medida busca mitigar los riesgos para los trabajadores del sector pesquero, portuario y recreativo. Foto: Andina/composición GEC
La medida busca mitigar los riesgos para los trabajadores del sector pesquero, portuario y recreativo. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) ha dispuesto el cierre de 76 puertos en todo el litoral peruano tras los pronósticos de la Marina de Guerra del Perú, que alertó sobre la “persistencia de oleajes anómalos” que se extenderán hasta el jueves 11 de junio de 2026.

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