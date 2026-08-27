Sismo en Chiclayo se registró a las 11:04 p.m. de este miércoles 26 de agosto. Foto: COEN Indeci
Sismo en Chiclayo se registró a las 11:04 p.m. de este miércoles 26 de agosto. Foto: COEN Indeci
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.4 se registró la noche de este miércoles 26 de agosto en Chiclayo, Lambayeque, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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