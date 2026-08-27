Un sismo de magnitud 4.4 se registró la noche de este miércoles 26 de agosto en Chiclayo, Lambayeque, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El reporte oficial del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) señala que el epicentro del temblor se localizó a 63 kilómetros al suroeste de Pimentel, en la provincia de Chiclayo. Además, tuvo una profundidad de apenas 23 kilómetros.

Sismo en Chiclayo

El evento ocurrió a las 11:04 p.m. y fue registrado frente a la costa de Lambayeque. Ciudadanos reportan que se percibió en distintos sectores de la región.

La intensidad máxima de este sismo alcanzó el grado III. Esta escala permite medir los efectos visibles y la percepción del temblor por las personas en la superficie de la zona afectada.

Los protocolos sismológicos clasifican al evento dentro del rango de sismos menores a una magnitud de 4.5. Las especificaciones técnicas de la entidad científica también descartan un peligro de tsunami debido a que el sismo no superó la magnitud de siete grados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0594

Fecha y Hora Local: 26/08/2026 23:04:18

Magnitud: 4.4

Profundidad: 26km

Latitud: -7.14

Longitud: -80.42

Intensidad: III Pimentel

Referencia: 63 km al SO de Pimentel, Chiclayo - Lambayequehttps://t.co/Ho95OyKf15 — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 27, 2026

Mochila de emergencia

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, alejarse de ventanas u objetos que puedan caer y evitar utilizar ascensores y, además, mantener en un lugar visible la mochila de emergencias.

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”