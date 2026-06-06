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Resumen

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León XIV y la nueva encíclica papal.
León XIV y la nueva encíclica papal.
Por Jorge Paredes Laos

En los orígenes de la humanidad, los hijos de Noé, en la llanura de Senaar, decidieron construir una torre tan alta para alcanzar el cielo. La historia bíblica la llamó Babel y se ha convertido en símbolo de toda pretensión humana por alcanzar notoriedad y poder. Según los evangelios tal ambición terminó en una confusión de lenguas y propósitos. Esta es la metáfora que usa el papa León XIV en su encíclica “Magnifica humanitas” para advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial, cuya pretensión de autosuficiencia, según sus palabras, “no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza”.

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