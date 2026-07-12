Pokémon Go, lanzado en 2016, actualmente es propiedad de Scopely tras la compra del negocio de videojuegos de Niantic. (Foto: Niantic)
Pokémon Go, lanzado en 2016, actualmente es propiedad de Scopely tras la compra del negocio de videojuegos de Niantic. (Foto: Niantic)
Por Redacción EC

Una masiva concurrencia de fanáticos se registró en los exteriores del Museo de Arte Contemporáneo en Barranco por el Pokémon Go Fest 2026, evento que celebra en conmemoración de los diez años del videojuego.

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