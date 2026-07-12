Una masiva concurrencia de fanáticos se registró en los exteriores del Museo de Arte Contemporáneo en Barranco por el Pokémon Go Fest 2026, evento que celebra en conmemoración de los diez años del videojuego.

Según informó Latina Noticias, durante la jornada, que se extendió hasta las 6:00 p.m., delegaciones de varias regiones del país participaron en combates grupales e incursiones.

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La meta principal de los entrenadores es capturar a la exclusiva versión de un Pokémon legendario, en una actividad que evidencia cómo la franquicia continúa conectando a múltiples generaciones.

La actividad formó parte de las celebraciones comunitarias organizadas con motivo del Pokémon Go Fest 2026 y estuvo dirigido tanto a jugadores habituales como a personas que recién comienzan o regresan al juego móvil Pokémon GO después de un tiempo.

Cabe indicar que al celebrar la primera década del videojuego, se celebrarán otras 22 Celebraciones Comunitarias en Norteamérica, Europa, Asia y el Pacífico.

Así, hubo un arranque simbólico en Times Square, en Nueva York, donde cientos de jugadores participaron el último sábado en una incursión multitudinaria contra Mewtwo.

Pokémon Go, lanzado en 2016 y actualmente propiedad de Scopely tras la compra del negocio de videojuegos de Niantic, sigue manteniendo una comunidad activa diez años después.