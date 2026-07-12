Un incendio en una vivienda de cuatro pisos ubicada en la urbanización La Calera de la Merced, en el distrito limeño de Surquillo, se produjo la madrugada de este domingo afectando varios pisos aunque -afortunadamente- sin víctimas que lamentar.

De acuerdo César García, jefe de la brigada Lima Sur del Cuerpo Voluntario de Bomberos, el siniestro se inicio en una de las habitaciones del segundo piso del domicilio, de donde fueron evacuadas dos personas de avanzada edad quienes fueron atendidos de inmediato.

Hasta el lugar llegaron cuatro unidades de los Bomberos, entre ellas una ambulancia, y sofocaron las llamas evitando que el fuego se extienda hacia otras viviendas.

Aun así, las llamas causaron daños por humo y temperatura en los pisos superiores del edificio.

Vecinos indicaron que escucharon una fuerte explosión, por lo que temieron que alguien hubiera podido salir lastimado.

De otro lado, la autoridad de los Bomberos dijo a RPP Noticias, que tuvieron problemas para ingresar a la zona debido a que la avenida se encontraba bloqueada por “trabajos que viene desarrollando la Municipalidad de Surquillo”.

“Colocaron bloques de cemento, estos bloques impiden voltear incluso en ‘u’ para poder ingresar a estas calles de La Calera que es una zona residencial. Hemos tenido que subir hasta otra avenida para poder ingresar”, señaló García.