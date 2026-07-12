Incendio se produjo en vivienda de cuatro pisos en urbanización La Calera de la Merced. (Foto: captura RPP)
Incendio se produjo en vivienda de cuatro pisos en urbanización La Calera de la Merced. (Foto: captura RPP)
Por Redacción EC

Un incendio en una vivienda de cuatro pisos ubicada en la urbanización La Calera de la Merced, en el distrito limeño de Surquillo, se produjo la madrugada de este domingo afectando varios pisos aunque -afortunadamente- sin víctimas que lamentar.

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