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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En esta sala de operación, el paciente no está inconsciente. Está despierto. Observa, actúa, y responde a las preguntas de quienes lo están interviniendo. Todo esto a pesar de tener parte de su cerebro expuesto. Se trata de un complejo procedimiento a cerebro abierto que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Perú (INCN) para retirarle un tumor cerebral pero también para salvaguardar algo muy importante de la persona: las funciones cognitivas, o procesos mentales, que lo hacen ser él mismo.

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