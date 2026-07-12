Un referente mundial con tan solo 33 años

En coordinación con el INCN, en febrero de este año, Jesús Martín-Fernández, neurocirujano español que lidera la Unidad de Neurocirugía Despierta Oncológica Cognitiva de Canarias (UNCOG), llegó por primera vez a Lima para liderar cinco operaciones de tumores cerebrales con pacientes despiertos, utilizando una innovadora metodología que él y su equipo desarrollaron llamada mapeo cognitivo multimodal en tres pasos.

El neurocirujano español Jesús Martín-Fernández, con solo 33 años, lidera la Unidad de Neurocirugía Despierta Oncológica Cognitiva de Canarias. Ha estado en más de 20 países realizando la metodología que él y su equipo desarrollaron. (Fotos: Lenin Tadeo) / LENIN TADEO

Durante su estancia en el país, junto con su equipo y especialistas nacionales del INCN, trató a personas con “tumores gigantes que de alguna forma se han catalogado como inoperables o como un riesgo de grandes secuelas para la vida diaria”, contó a El Comercio el experto. “Es decir, quedarse sin hablar, sin moverse o sin reconocer las emociones; decidir en contextos sociales qué hacer”, precisó.

La técnica de mapeo cognitivo multimodal en tres pasos consiste, primero, en identificar las áreas del cerebro en torno al tumor que no se pueden tocar porque están relacionadas a funciones críticas para la emoción, el lenguaje, la tensión, la memoria, el movimiento. Luego se reseca la lesión mientras el paciente es sometido a ejercicios de movimientos y de lenguaje, y a un test basado en inteligencia artificial. De esta forma se monitorea en tiempo real que no se esté afectando ninguna zona crítica.

Y finalmente, “se preservan los tractos de sustancia blanca, que son como los cables que están iluminando todas esas luces en la corteza, que necesita estar constantemente en sincronización”, explicó el experto. “Así hacemos un abordaje más completo y que la persona vuelva en unas semanas a su vida normal en todos los sentidos”, aseveró.

Con la técnica de mapeo cognitivo multimodal en tres pasos los expertos identifican las áreas críticas para la emoción, el lenguaje, la tensión, la memoria, el movimiento. (Fotos: Lenin Tadeo) / LENIN TADEO

A sus 33 años el neurocirujano español es también el presidente de la Sociedad Mundial de Neurocirugía Despierta y es considerado un referente internacional en la operación a cerebro abierto de tumores cerebrales. Su trabajo lo ha llevado a más de 20 países realizando este tipo de procedimientos.

El paradigma está cambiando para centrarse también en la emoción, atención y memoria

El Comercio estuvo presente en la quinta operación que realizó Martín-Fernández con el equipo del INCN. Se trató de un tumor ubicado en la parte frontal izquierda del cerebro, una zona crítica vinculada al lenguaje. Sin embargo, los especialistas fueron un paso más adelante, mapeando también los puntos críticos de todo lo que tiene que ver con la emoción, con la atención y la memoria.

“Los riesgos principales son, pues, quedarse sin el proceso de empatía o de ponerse en el lugar del otro, sin lenguaje, sin movimiento. [...] Pero nosotros hacemos esta técnica justo para que no pase nada de eso y salga todo bien”, dijo Martín-Fernández.

En las cinco operaciones cerebrales con pacientes despiertos participaron especialistas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Perú. (Fotos: Lenin Tadeo) / LENIN TADEO

Si bien una operación cerebral con el paciente despierto puede sonar peligrosa, es una herramienta importante de la neurocirugía, que en el Perú se realiza desde hace ya varios años.

“Al realizar una cirugía despierta, definitivamente podemos verificar cada una de las funciones del paciente. Funciones motoras sensitivas, lenguaje, áreas cognitivas, funciones ejecutivas e incluso las áreas emocionales de cada paciente. Y si el paciente no estuviese despierto, sería más difícil localizar esas áreas exactas”, explicó a este Diario Carlos Vásquez Pérez, Jefe del Departamento de Neurocirugía del INCN, quien participó con Martín-Fernández en las cinco operaciones.

Como parte de la innovadora metodología, el paciente fue sometido a ejercicios de movimientos y de lenguaje, y a un test basado en inteligencia artificial. (Fotos: El Comercio) / video

Por eso, ahora el paradigma está cambiando, centrándose también en preservar las emociones del paciente. “Nos toca también inmiscuirnos en esto, en esta técnica de paciente despierto, mapeando la cognición, para que el paciente sea más funcional en lo que es la parte emocional, en lo que expresa o siente”, añadió Yelimer Caucha Morales, neurocirujano del INCN que también fue parte de estas operaciones.

En esa línea, Luis Saavedra Ramírez, director del INCN, sostuvo que antes los especialistas se enfocaban solo en preservar la parte motora y del lenguaje. “Pero actualmente sabemos que existe una serie de funciones que son muy importantes para que la persona pueda desarrollarse en su vida rutinaria y en su vida familiar. Es esta la idea”, recalcó.

El deseo de una madre de no olvidar a su primera hija

Ese deseo de seguir siendo uno mismo, de recordar a quien amas, motivó a Cinthia a someterse a esta innovadora técnica. Ella fue la primera paciente operada por el equipo de Martín-Fernández en el país.

“Tengo 31 años y una bebita de un año y cinco meses que la he dejado por ahora con su papá”, dijo la paciente a este Diario. Ella tenía un tumor cerebral grande, de más de 100 metros cúbicos.

“En otro u otro hospital me dijeron que sí era grande [el tumor]. Me dijeron que iba a perder la memoria, mis actividades motoras, iba a quedar cuadripléjica”.

Cinthia relató que su principal temor era perder la memoria, perder el conocimiento de su hija, más que todo. “Me costó tener a mi hija. [...] Cada día aprendo de ella. Tiene un año y en ese año yo he empezado a aprender a ser mamá”, narró.

Tanto su operación, como la de los otros cuatro pacientes programados concluyeron con resecciones amplias del tumor y preservación de funciones esenciales. Algunos pacientes podrían presentar dificultades transitorias en los primeros días, pero serán sometidos a evaluaciones periódicas.

Las cinco operaciones cerebrales concluyeron con resecciones amplias del tumor y preservación de funciones esenciales. (Fotos: Lenin Tadeo) / LENIN TADEO

“Estos son pacientes que necesitaban una intervención quirúrgica. Y al darse esta modalidad o trabajo conjunto con otros centros, en este caso en la UNCOG de España, ellos lo han recibido de buena manera porque es una oportunidad contar con todo este soporte de profesionales especialistas en cada una de las áreas. Entonces, ha sido creo que una gran oportunidad tanto para los pacientes, el compartir experiencias entre ambos centros. Creo que ha sido una gran labor”, opinó Vásquez Pérez.

“Llevamos más de tres años haciendo una labor altruista por el resto del mundo. Siento que mi misión de vida es esa. Y no es que venga uno a operar y ya está, y a que otros vean lo que hace, sino a compartir y a hacer la inmersión para que luego en el futuro lo puedan reproducir sin necesidad de que estemos nosotros. Ya tenemos experiencia para poder compartir y que otros hagan su experiencia y a partir de eso”, concluyó Martín-Fernández.