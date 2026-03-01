En Magdalena del Mar, la familia del pequeño Maximiliano, conocido cariñosamente como “Maxi”, y de apenas cuatro años, solicita la ayuda solidaria pues se le ha diagnosticado con un tumor cerebral y necesita cubrir elevados gastos médicos.

Sus padres, Priscila y Omar, describen a “Maxi” como un niño brillante, curioso y amante de la naturaleza. Ellos lo acompañan con fe y fortaleza a la espera que la comunidad se suma para que no enfrentar solos este proceso.

Como parte de la campaña “Todos por Maxi”, se realizará una actividad denominada “Unidos por Maxi”, este domingo 8 de marzo. El valor es de S/ 20 y será bajo la modalidad de recojo en Jr. Salaverry 462, departamento 402, en Magdalena del Mar (entre las cuadras 38 y 39 de la avenida Brasil).

Las personas que deseen colaborar también pueden hacerlo mediante transferencias y pagos digitales. Se han habilitado los siguientes números:

• Yape: 997309185 (Priscila Pellissier)

• Plin: 995650736 (Omar Custodio)

• Yape/Plin para la pollada: 987557821 (Angélica Sáenz)

• BCP – Omar Custodio

Cuenta de ahorros en soles: 19422284903002

CCI: 00219412228490300297

Asimismo, se ha convocado a una misa virtual de salud para orar por la recuperación del menor. La ceremonia se realizará el sábado 28 de febrero a las 7:30 a.m., a través del Facebook de la Parroquia Santa María Nazareth.

Cada aporte suma en esta lucha que Maxi enfrenta con valentía y una sonrisa que hoy moviliza a toda una comunidad.

