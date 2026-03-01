Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En Magdalena del Mar, la familia del pequeño Maximiliano, conocido cariñosamente como “Maxi”, y de apenas cuatro años, solicita la ayuda solidaria pues se le ha diagnosticado con un tumor cerebral y necesita cubrir elevados gastos médicos.
En Magdalena del Mar, la familia del pequeño Maximiliano, conocido cariñosamente como “Maxi”, y de apenas cuatro años, solicita la ayuda solidaria pues se le ha diagnosticado con un tumor cerebral y necesita cubrir elevados gastos médicos.
LEE: Gobierno declara el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días
Sus padres, Priscila y Omar, describen a “Maxi” como un niño brillante, curioso y amante de la naturaleza. Ellos lo acompañan con fe y fortaleza a la espera que la comunidad se suma para que no enfrentar solos este proceso.
Como parte de la campaña “Todos por Maxi”, se realizará una actividad denominada “Unidos por Maxi”, este domingo 8 de marzo. El valor es de S/ 20 y será bajo la modalidad de recojo en Jr. Salaverry 462, departamento 402, en Magdalena del Mar (entre las cuadras 38 y 39 de la avenida Brasil).
Las personas que deseen colaborar también pueden hacerlo mediante transferencias y pagos digitales. Se han habilitado los siguientes números:
• Yape: 997309185 (Priscila Pellissier)
• Plin: 995650736 (Omar Custodio)
• Yape/Plin para la pollada: 987557821 (Angélica Sáenz)
• BCP – Omar Custodio
Cuenta de ahorros en soles: 19422284903002
CCI: 00219412228490300297
MÁS: Defensa de Linares responde a notaría por documento de donación de auto vinculado al caso Marzano: “El sello es válido”
Asimismo, se ha convocado a una misa virtual de salud para orar por la recuperación del menor. La ceremonia se realizará el sábado 28 de febrero a las 7:30 a.m., a través del Facebook de la Parroquia Santa María Nazareth.
Cada aporte suma en esta lucha que Maxi enfrenta con valentía y una sonrisa que hoy moviliza a toda una comunidad.
VIDEO RECOMENDADO
- Marisel Linares reaparece en público tras detención de Adrián Villar
- ‘Casa Magia’ colocará primera piedra para ampliar albergue que acoge a niños con cáncer
- INSM: 6 de cada 10 emergencias en salud mental corresponden a mujeres
- La Molina: Camión de carga pesada se volcó en la avenida Javier Prado
- Rompemuelles en Lima: municipios y MML tienen cifras distintas en al menos 8 distritos
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.