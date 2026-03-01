Resumen

Convocan actividad benéfica en Magdalena para apoyar a pequeño de cuatro años en lucha contra tumor cerebral. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

En Magdalena del Mar, la familia del pequeño Maximiliano, conocido cariñosamente como “Maxi”, y de apenas cuatro años, solicita la ayuda solidaria pues se le ha diagnosticado con un tumor cerebral y necesita cubrir elevados gastos médicos.

