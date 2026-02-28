La periodista Marisel Linares volvió a aparecer públicamente luego de la detención de Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano. La comunicadora fue captada ingresando a un edificio en Surco donde funcionan las oficinas del abogado penalista César Nakazaki.

El hecho fue difundido en el programa conducido por Magaly Medina, donde se informó que Linares acudió al inmueble ubicado en la avenida Manuel Olguín junto a su pareja, Rubén Villar, y que ambos se dirigieron al quinto piso.

Según la versión presentada en el espacio televisivo, la presencia de la periodista en el estudio jurídico estaría relacionada con la búsqueda de asesoría legal, dado que ha sido citada como parte de las investigaciones fiscales por el caso.

Al ser abordada por un reportero, Linares fue consultada sobre las acusaciones de presunto encubrimiento a Adrián Villar. “¿Alguna declaración? Te están acusando de encubrir a Adrián Villar” , se le escucha preguntar al periodista. No obstante, la comunicadora evitó responder y continuó caminando mientras aparentaba hablar por teléfono celular.

Hasta el momento, no ha emitido nuevas declaraciones públicas tras la captura del investigado.

Su vínculo con el caso

Marisel Linares es propietaria del vehículo con el que Adrián Villar habría huido luego de atropellar a Marzano en la cuadra 9 de la avenida Camino Real, en San Isidro.

Tras conocerse el hecho, la periodista difundió un comunicado en el que se desligó de responsabilidad en el accidente, aunque entonces no reveló la identidad de la persona que conducía el automóvil.

La reciente detención de Villar ha reactivado las diligencias fiscales y ha vuelto a colocar bajo escrutinio la participación de quienes estuvieron vinculados al vehículo involucrado en el siniestro.

