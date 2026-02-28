Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Captan a Marisel Linares en estudio jurídico tras avance de investigación por caso Marzano. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

La periodista Marisel Linares volvió a aparecer públicamente luego de la detención de Adrián Villar, investigado por el atropello y muerte de la campeona nacional de buceo Lizeth Marzano. La comunicadora fue captada ingresando a un edificio en Surco donde funcionan las oficinas del abogado penalista César Nakazaki.

