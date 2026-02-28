Jefferson Moreno, ex abogado de Adrián Villar, aseguró que su renuncia a seguir defendiendo al joven acusado de atropellar y matar a la deportista Lizeth Marzano en San Isidro “responde a una decisión personal” y evitó en todo momento explicar a qué se debió.

En diálogo con Canal N, señaló que al asumir la defensa del hijastro de la periodista Marisel Linares planteó la “tesis de culpabilidad” e insistió en que su entonces patrocinado colaboró con las diligencias del Ministerio Público.

LEE MÁS: Notaría Carpio Vélez niega haber tramitado donación del vehículo de Marisel Linares a Adrián Villar

“La renuncia responde a una decisión personal. Yo no puedo revelar qué converso con mis clientes respecto del caso, estoy convencido -y así espero que sea- que ellos van a mantener la tesis de la culpabilidad de la mano de la verdad”, expresó.

Consultado sobre si su cliente le mintió, Moreno afirmó: “No puedo afirmar ni negar esa situación. Yo trabajo sobre la base de la verdad, esa es mi tesis y la renuncia es una decisión personal mía, que he tomado directamente”.

LEE MÁS: Lizeth Marzano: Inspectoría confirma que seis policías son investigados tras muerte de campeona de buceo

El letrado también reveló que Adrián Villar se sometió a una evaluación psiquiátrica que reveló un supuesto “shock traumático”, aunque admitió que dicho resultado no ha sido aportado en la investigación que lleva a cabo la fiscalía.

“Lo que teníamos documentado es un informe psiquiátrico que establece esa situación, es una cuestión de apreciación. Hay un examen psiquiátrico que se le ha realizado. Es un perito particular, un psiquiatra que ha hecho las evaluaciones correspondientes”, manifestó.

LEE MÁS: Lizeth Marzano: Fiscalía realiza inspección técnica donde fue atropellada la deportista [GALERÍA]

“Es un perito de parte, no tiene que ser de ninguna clínica, convocado para evaluar esa situación. Adrián ha tenido como tres sesiones de este perito de parte. Ha sido el 20, 21 y 22 que se han hecho esas evaluaciones aproximadamente”, agregó.

Adrián Villar, responsable del atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro, fue detenido preliminarmente por 72 horas en su domicilio de Miraflores. Imágenes de cámaras muestran su huida, presencia de su familia y policías cuestionados. Hoy se amplía su declaración y reconstruye los hechos desde el accidente a las 23:20 hasta su captura.

Se pronuncia sobre videos

Jefferson Moreno también acotó que tras el atropello, Adrián Villar acudió a su casa, llamó a sus padres, su progenitor intentó ayudarlo y en ese contexto es que se produjo la reunión en el parque, a diez cuadras del lugar de los hechos, tras lo cual se internó en una clínica al día siguiente, 18 de febrero.

LEE MÁS: Lizeth Marzano: Marisel Linares fue citada a declarar el 3 de marzo por presunto encubrimiento

“Tanto así que la fiscalía, ahora que revisamos el celular de Adrián, encontró el Uber de la llegada a la clínica, encontraron el aplicativo de la clínica. Además, existe el ingreso a la clínica, los exámenes auxiliares, los pagos que se hacen. Fue en la clínica San Felipe”, subrayó.

“Tenía los síntomas físicos de vómito, fiebre, escalofríos. Acababa de matar a una persona, también es consciente de eso, por eso es que acepta mi tesis de culpabilidad, por eso lo llevan a una clínica para que lo atiendan y allí están los exámenes”, añadió.

LEE MÁS: Adrián Villar: Padre admite que su hijo atropelló a Lizeth Marzano y lo califica como “un error”, según audio

Fue en respuesta al general PNP Óscar Arriola, director de la Policía Nacional, quien había asegurado que Adrián Villar nunca estuvo internado en una clínica y no se le realizó el dosaje etílico correspondiente.

“Que (Arriola) no tenga el documento no quiere decir que no haya pasado. Que él no sepa de la existencia del documento no quiere decir que no haya pasado”, aseveró al insistir en que Villar Chirinos sí se realizó el dosaje etílico.

LEE MÁS: Adrián Villar nunca estuvo en una clínica y no pasó dosaje etílico, afirma general PNP, Óscar Arriola

“Cuando ingresa a la clínica, para evitar sospechas, se le realiza dosaje etílico. Estoy seguro que la familia lo va a aportar”, sentenció.