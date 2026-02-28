Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Adrián Villar continúa detenido en la DIVPIAT. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

Jefferson Moreno, ex abogado de Adrián Villar, aseguró que su renuncia a seguir defendiendo al joven acusado de atropellar y matar a la deportista Lizeth Marzano en San Isidro “responde a una decisión personal” y evitó en todo momento explicar a qué se debió.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.