El atropello que causó Adrián Villar al volante, que terminó con la vida de Lizeth Marzano, y su posterior fuga siguen estremeciendo a una familia y a distintos peruanos que han perdido a un ser querido por negligencia de conductores. La indignación colectiva se intensificó cuando se conoció que, horas después y a pocos metros de la tragedia, su padre, Rubén Villar; la periodista Marisel Linares; la influencer Francesca Montenegro; y el abogado Juan Montenegro, padre de esta, se reunieron con él para conversar, realizar llamadas y, presuntamente, coordinar una estrategia en lugar de entregarlo a las autoridades.

