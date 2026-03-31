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Adrián Villar seguirá cumpliendo nueve meses de prisión preventiva. (Foto: GEC)
Adrián Villar seguirá cumpliendo nueve meses de prisión preventiva. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la resolución que declaró fundado el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar.

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