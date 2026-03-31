El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la resolución que declaró fundado el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar.

La medida fue tomada por la Novena Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima en el marco de la investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito en agravio de Lizeth Marzano.

Los magistrados Placencia Rubiños, Barreto Herrera y Angeludis Tomassini ratificaron el fallo emitido originalmente el pasado 4 de marzo por el Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria.

#LoÚLtimo Novena Sala de Apelaciones de @CSJdeLima confirmó la resolución que dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y otro en agravio de Lizeth Marzano.



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La sala confirmó que el plazo de reclusión, que vencerá el 25 de noviembre de 2026, es proporcional para asegurar la sujeción del procesado al caso.

Adrián Villar y los argumentos de su prisión preventiva

El tribunal de apelaciones fundamentó su decisión en la existencia de una sospecha grave sobre la responsabilidad de Villar Chirinos en el atropello ocurrido la noche del 17 de febrero de 2026 en San Isidro.

Según el relato fiscal, el vehículo conducido por el imputado subió parte de la carrocería a la berma e impactó a la víctima, la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera, por la espalda mientras ella realizaba deporte.

Poder Judicial confirma prisión preventiva de nueve meses contra Adrián Villar.

Respecto a la prognosis de la pena, el colegiado estimó que la sanción probable superaría los cinco años de privación de la libertad, alcanzando potencialmente los siete años y cuatro meses de cárcel efectiva. El tribunal validó la circunstancia agravante de inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, al considerar que el impacto ocurrió luego de que el vehículo saliera de la calzada vehicular.

Asimismo, se desestimó la alegación de la defensa sobre una supuesta indefensión, argumentando que el marco jurídico de la imputación fue trasladado correctamente desde el inicio del proceso.

Adrián Villar y su peligro de fuga

En cuanto al peligro procesal, la sala concluyó que existe un riesgo concreto de fuga debido a que los arraigos del investigado resultan relativos e insuficientes frente a la gravedad de la posible condena.

Poder Judicial confirma prisión preventiva de nueve meses contra Adrián Villar.

El fallo destaca el comportamiento de Villar posterior al accidente, señalando que huyó a gran velocidad, se cambió de vestimenta y omitió prestar auxilio a la agraviada pese a conocer lo sucedido. Además, se ratificó la existencia de peligro de obstaculización tras corroborarse la eliminación de mensajes de la aplicación WhatsApp en su dispositivo móvil antes de entregarlo a las autoridades.