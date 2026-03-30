Resumen

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Vehículo queda completamente destruido tras impactar contra una baranda metálica en la Vía Expresa de Miraflores durante la madrugada. Foto: Captura de video/Canal N
Vehículo queda completamente destruido tras impactar contra una baranda metálica en la Vía Expresa de Miraflores durante la madrugada. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes en la Vía Expresa, a la altura de la cuadra 57 de la avenida Paseo de la República, a la altura del distrito de Miraflores. El hecho generó preocupación entre vecinos y conductores que circulaban por la zona.

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