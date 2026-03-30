Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este lunes en la Vía Expresa, a la altura de la cuadra 57 de la avenida Paseo de la República, a la altura del distrito de Miraflores. El hecho generó preocupación entre vecinos y conductores que circulaban por la zona.

Según el reporte de Canal N, un vehículo se empotró violentamente contra una baranda metálica, dejando la estructura incrustada en la unidad. El impacto fue tan fuerte que la parte delantera del automóvil quedó completamente destruida.

Bomberos rescatan al conductor

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos, y encontraron a un hombre dentro del vehículo, quien habría sido el conductor involucrado en el accidente. Debido a la magnitud del choque, fue necesario cortar parte de la carrocería para retirar la baranda metálica que había quedado incrustada.

Testigos de la zona registraron en video el momento en que el conductor era atendido por los bomberos y luego evacuado por un patrullero de la comisaría de Miraflores para recibir atención médica. Las imágenes muestran el grave estado en el que quedó el vehículo tras el impacto.

Vehículo queda completamente destruido tras impactar contra una baranda metálica en la Vía Expresa de Miraflores durante la madrugada. Foto: Captura de video/Canal N

Investigación en curso para determinar causas

Hasta el momento, las causas del accidente no han sido determinadas. La Policía de tránsito inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido. En principio, se evalúa una posible imprudencia al volante, exceso de velocidad u otros factores que habrían provocado el violento choque.

Cifras de accidentes de tránsito

Cifras del Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, arrojan que 37.324 accidentes, entre choques y atropellos, tuvieron mayor incidencia en vías como la Panamericana Sur y la Panamericana Norte, rutas que concentran tanto el tránsito urbano como los viajes interprovinciales y recreativos.

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