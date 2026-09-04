La banda surcoreana iKON confirmó su primera presentación en el Perú para este sábado 5 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional Fourever World Tour 2026.
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