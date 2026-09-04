La banda surcoreana iKON confirmó su primera presentación en el Perú para este sábado 5 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional Fourever World Tour 2026.

El show del grupo de K-Pop, organizado por la empresa Sound Music Entertainment, tendrá en el escenario a los integrantes Jay, Song, Bobby y Chan, quienes interpretarán sus principales temas y rutinas de baile.

Las entradas para la presentación están disponibles en Joinnus, con precios que van desde los S/ 187 para el sector General hasta los S/ 933 en la zona iKonics.

Del mismo modo, la empresa habilitó paquetes especiales de hasta S/ 1,045, los cuales incorporan acceso a saludos con el grupo, fotos en conjunto y material impreso según la disponibilidad de la boletería.

El grupo debutó en Corea del Sur en 2015 y cuenta con canciones populares en plataformas digitales como “Love Scenario”, “Killing Me” y “Rhythm Ta”.

Con esta fecha, la capital peruana suma una nueva presentación de música asiática en su agenda de conciertos para este año.

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