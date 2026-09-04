El grupo debutó en Corea del Sur en 2015 y cuenta con canciones populares en plataformas digitales como "Love Scenario", "Killing Me" y "Rhythm Ta" | Foto: Difusión
El grupo debutó en Corea del Sur en 2015 y cuenta con canciones populares en plataformas digitales como "Love Scenario", "Killing Me" y "Rhythm Ta" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La banda surcoreana iKON confirmó su primera presentación en el Perú para este sábado 5 de septiembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional Fourever World Tour 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.