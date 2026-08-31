La cantante de K-pop Jennie, integrante de la banda Blackpink, lanzó “Fallen Angel”, su nuevo EP de tres canciones, que supone su primer álbum de solista en casi un año y medio tras publicar “Ruby”.

Compuesto por los temas “Fallen Angel” -al que acompaña además un nuevo videoclip-, “Heaven” y “Less Than a Lover”, el EP digital fue publicado en plataformas como Spotify y Apple Music por su propio sello discográfico, OA (ODD ATELIER), creado por Jennie para sus actividades en solitario.

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Una edición física en formato CD de “Fallen Angel” incluirá otras tres canciones “que no están disponibles en ningún otro lugar”, indicó la artista. Los temas adicionales son “sweettooth”, “lockitdown” y “Face”.

Blackpink -integrado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa- se ha consolidado desde su debut en 2016 como uno de los grandes referentes globales del K-pop.

Su álbum “Born Pink” fue el primero de un grupo femenino de K-pop en superar los dos millones de copias, mientras que “Deadline”, publicado el pasado febrero después de tres años sin música nueva, registró las mayores ventas en la primera semana para una banda femenina del género.

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En marzo de este año, la banda realizó una colaboración con el Museo Nacional surcoreano, cuya fachada fue iluminada de rosa y que ofreció audioguías narradas por sus integrantes, con motivo de “Deadline”, y en junio se convirtió en el primer grupo femenino de K-pop en contar con sellos postales.

Blackpink confirmó la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum. (Foto: EFE)

Las integrantes de Blackpink han desarrollado con éxito sus carreras en solitario mediante sencillos, EP o álbumes, al tiempo que han mantenido su contrato grupal con YG Entertainment tras renovarlo a finales de 2023.

Rosé dominó las listas globales con el éxito masivo de “APT” junto a Bruno Mars, mientras que Lisa presentó en febrero del año pasado su primer álbum en solitario de larga duración (LP) “Alter Ego”, y colaboró con figuras como la cantante española Rosalía, entre otros proyectos.