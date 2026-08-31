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Jennie presentó su primera producción discográfica en un año y medio tras el éxito que obtuvo con “Ruby”. (Foto: HBO)
Jennie presentó su primera producción discográfica en un año y medio tras el éxito que obtuvo con “Ruby”. (Foto: HBO)
Por Agencia EFE

La cantante de K-pop Jennie, integrante de la banda Blackpink, lanzó “Fallen Angel”, su nuevo EP de tres canciones, que supone su primer álbum de solista en casi un año y medio tras publicar “Ruby”.

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