Taylor Swift genera admiración por su gran talento y también por cómo es como persona. Precisamente, Rosé de BLACKPINK no dudó en resaltar esto último en una reciente entrevista. Y es que la intérprete de ‘Love Story’ tuvo un gran gesto con ella.

En diálogo con la revista I-D, la cantante del grupo de K-pop habló sobre la vez en que se reunió con la artista estadounidense en septiembre pasado, exactamente en los Electric Lady Studios. En ese entonces, Rosé estaba empezando su carrera en solitario y Taylor no dudó en darle consejos.

“Le dije que soy una gran fan y que tenía algunas preguntas. Tan pronto como me conoció, me dijo: ‘Cuéntame, déjame ayudarte’. Me contó sus experiencias y estaba muy dispuesta a ayudarme. Me dio su número y me dijo: ‘Avísame si tienes alguna pregunta’. ¿Quién hace eso? ¡Eres Taylor Swift!”, recordó.

“Ella es literalmente la más genial”

“Estoy muy agradecida con ella porque estaba en un momento en el que me estaba ahogando un poco. Ella es literalmente la más genial, y es una chica muy femenina. Me decía: ‘Asegúrate de cuidar esto, esto y esto’. Es como la logística. Estaba tratando de protegerme”, agregó Rosé.

La cantante del grupo de K-pop no tuvo problema alguno en destacar lo buena persona que es Taylor Swift. “Volverme solista, ser independiente, no es algo fácil. Hay muchas cosas con las que debería tener cuidado, y me dio un resumen de todas las cosas a las que tengo que prestar atención. Esa fue la parte más genial. Ella lo ha hecho genial en el juego y fue lo suficientemente amable para guiarme en el proceso”, recalcó. Sin duda, una experiencia que jamás olvidará.

