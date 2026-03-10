Lalisa Manobal, mundialmente conocida como Lisa de Blackpink, fue captada en el concierto de Bad Bunny en Tokio, Japón. La cantante fue avistada bailando al ritmo de ‘Dakiti’ en pleno show en vivo y disfrutando de la música del puertorriqueño junto a sus amigos. El video de la joven cantante no tardó en hacerse viral al sorprender a miles de internautas, al conocer que tan lejos ha llegado la música latina y cómo sigue sumando más adeptos, incluso idols, más aún después del show del Super Bowl.

Lisa having fun seeing Bad Bunny live in Tokyo 😭😭😭🤍 pic.twitter.com/XHJTBJ7kmr — ra ra girl³²⁷ (@lalisamgger) March 7, 2026

Como fue anteriormente mencionado, los clips de Lisa no tardaron en llenar las redes sociales. El momento viral surgió en un concierto que ofreció Bad Bunny para el evento Spotify Billions Club Live, en el que se reúnen los artistas más exitosos de la plataforma. Una celebración para todos aquellos que han sobrepasado mil millones de reproducciones.

Asimismo, Lisa y Bad Bunny se lucieron juntos para las cámaras y tuvieron oportunidad de tomarse fotos luciendo su mejor pose en el evento. Aquí te dejamos la respectiva imagen:

Bad Bunny y Lisa de Blackpink se lucen juntos en evento de Spotify en Japón | Foto: X

La unión de ambos artistas ha levantado varios rumores como expectativas de un posible romance, acercamiento o una colaboración musical. Nada de ello ha sido confirmado, lo único cierto es que ambos cantantes disfrutan de su éxito y su carrera y parecen disfrutar de la música del otro.