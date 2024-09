El panorama de las series coreanas sigue atrayendo tanto a actores consagrados como a nuevas estrellas del entretenimiento. Con plataformas de streaming, como Netflix y Disney+, liderando la demanda de contenido, figuras de renombre como Jisoo de Blackpink y el legendario Song Kang-ho están al frente de emocionantes proyectos, como “Snowdrop” y “Big Mouth”. Aquí te contamos sobre algunos de los dramas más esperados que están en desarrollo.

Jisoo de Blackpink en “Monthly Boyfriend”

Jisoo de Blackpink.

La ídolo del k-pop, Jisoo, continúa su ascenso en la industria del drama coreano. Después de su participación en “Snowdrop” (Disney+) y su próximo rol en el thriller zombi “Newtopia”, la artista fue vinculada con el k-drama “Monthly Boyfriend”. Esta comedia romántica explora las relaciones en un mundo virtual que traspasa al plano real.

Junto a Jisoo, el actor Seo In-guk, conocido por series como “Doom at Your Service” (Rakuten Viki), también recibió una oferta para este proyecto. La dirección estará a cargo de Kim Jung-sik, quien actualmente dirige el drama “No Gain No Love” (Prime Video).

Lee Jong-suk en “Seochodong”

Lee Jong Suk

Tras su éxito en “Big Mouth: Artista de la estafa” (Disney+), Lee Jong-suk podría regresar al mundo de los dramas con la serie “Seochodong”, un thriller legal donde se lo vería interpretar a un abogado veterano. Este proyecto marcaría su primer drama en tres años y lo reuniría con el director Park Seung-woo, con quien trabajó en la exitosa “W: Two Worlds Apart” (Max). Aunque los detalles de la trama siguen siendo escasos, la expectativa de los fans por ver a Lee de nuevo en un rol principal es alta.

Song Kang-ho en “Inside Men”

Song Kang-ho es Gi-Taek. (Foto: Parasite)

El legendario actor Song Kang-ho, reconocido a nivel global por su papel en “Parásitos”, se suma a la serie “Inside Men”, una adaptación de Mo Wan-il de un popular webtoon que ya inicio como un thriller de acción en 2015. Por desgracia, no está disponible en streaming por el momento. La historia se sitúa entre las décadas de 1980 y 1990 y explora las intrigas del poder político y criminal en Corea del Sur. Este será su segundo drama tras “Uncle Samsik” (Disney+), lo que refuerza su transición al formato televisivo ‘on demand’.

Otras estrellas en series coreanas

La nueva generación de actores también está pisando fuerte. Roh Jeong-eui, Lee Chae-min y Jo Joon-young serán los protagonistas de “Bunny and Her Boys”, un drama juvenil basado en un popular webtoon. La serie seguirá las complicadas relaciones románticas de los muchachos en una universidad, donde la protagonista, apodada como “Bunny”, se verá enredada con varios jóvenes atractivos. Por su parte, Roh, de “Our Beloved Summer” (Netflix), sigue consolidando su carrera con este proyecto que promete ser un éxito entre los más jóvenes.