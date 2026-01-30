Rosé de Blackpink será la primera solista de K-pop que cantará en los Grammy 2026

La Academia de la Grabación ha confirmado que Rosé, integrante de Blackpink, se presentará en vivo durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026 el próximo domingo 1 de febrero.

Con este anuncio, la cantante neozelandesa-surcoreana de 28 años marca un hito histórico al convertirse en la primera artista solista de K-pop en actuar en el escenario principal de los premios.

La participación de Rosé en el Crypto.com Arena consolida un año de éxitos sin precedentes para su carrera en solitario.

Tras el lanzamiento de su álbum debut "Rosie" en diciembre de 2024, que alcanzó el número 3 en el Billboard 200, la intérprete llega con tres nominaciones bajo el brazo por su sencillo colaborativo “APT.”, junto al estadounidense Bruno Mars.

Cabe mencionar que, las categorías en las que compite Rosé son Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo.

La ceremonia de 2026 contará con la conducción de Trevor Noah, quien asume el rol por sexto año consecutivo.

Por otro lado, Rosé compartirá escenario con una lista de artistas de primer nivel que incluye a Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Post Malone y Olivia Dean.

La 68.ª edición anual de los Premios Grammy se transmitirá en vivo a través de CBS y Paramount+ a partir de las 8 p. m. ET / 5 p. m. PT. En Perú, la ceremonia podrá verse en vivo y en exclusiva por TNT y HBO Max.