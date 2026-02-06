Bad Bunny lidera el medio tiempo del Super Bowl 2026: Horarios y todos los detalles del espectáculo

Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium será el escenario del Super Bowl LX, en su edición número 60, donde los New England Patriots y los Seattle Seahawks se disputarán el título de la temporada 2025-2026 de la NFL, mientras que Bad Bunny marcará un hito al ser la estrella principal del espectáculo de medio tiempo.

El artista puertorriqueño llega a este escenario apenas una semana después de hacer historia en los Premios Grammy, donde su producción “Debí tirar más fotos” se alzó con el galardón a Álbum del Año, siendo el primer disco íntegramente en español en lograrlo.

“Lo que siento va más allá de mí mismo. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”, declaró Benito Antonio Martínez Ocasio en una conferencia de prensa previa al evento. “Va a ser una fiesta gigante; no necesitan saber español para bailar con nosotros”.

¿Quiénes cantarán en el Super Bowl?

La jornada iniciará con la banda de punk rock Green Day, un acto especial para celebrar las seis décadas del Super Bowl. A continuación, Charlie Puth interpretará el himno nacional de los Estados Unidos, mientras que Brandi Carlile cantará “America The Beautiful” y Coco Jones se encargará de “Lift Every Voice and Sing”. El espectáculo estelar, como cierre de la noche, será protagonizado por Bad Bunny.

¿A qué hora y en dónde ver el Super Bowl desde Perú?

La transmisión oficial para Sudamérica, incluido el Perú, estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+, mientras que en Estados Unidos la cadena NBC llevará el encuentro a millones de hogares.

Actividad Hora (Perú/Colombia/ET) Apertura (Green Day) 18:00 Patriots vs. Seahawks 18:30 Show de Medio Tiempo 20:00 - 20:30*

*Los horarios del medio tiempo son estimados y dependen del desarrollo del juego.

Con un estadio a su máxima capacidad de 68 500 espectadores y una audiencia global que se espera supere los 130 millones de televidentes, el Super Bowl LX promete ser una de las ediciones más memorables de la última década.